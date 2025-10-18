Los herederos de los profesores del internado islámico Al Muayyad reciben una compensación de BPJS Empleo

Solo (ANTARA) – Los herederos del internado islámico, los profesores Madrasah Aliyah y Madrasah Diniyah Al Muayyad, recibieron una prestación por fallecimiento de BPJS Empleo.

La compensación fue entregada directamente por el jefe del Ministerio de Religión de la ciudad de Surakarta, Ahmad Ulin Nur Hafsun, a los herederos del difunto Yusuf Anshori y M Abdul Aziz Ahmad. Ambos son profesores del internado islámico Al Muayyad en Surakarta.

Acompañado por el jefe de Empleo de BPJS, sucursal de Surakarta, Teguh Wiyono, Ulin entregó los beneficios del programa de Beneficios por Muerte de Empleo (JKM) de BPJS por valor de 42 millones de IDR cada uno a los herederos, a saber, Mariyatul Qibtiyah y Endang Purwanti.

Ulin inclinó la cabeza e inmediatamente lloró porque los dos maestros fallecidos eran sus maestros de secundaria, cuyos servicios fueron tan impresionantes que pudo funcionar en su puesto actual como jefe del Ministerio de Religión de la ciudad de Surakarta.

Ulin dijo que el programa de empleo BPJS es un programa estatal con reglas presupuestarias claras que pueden utilizar fondos BOP RA o fondos BOS para Madrasas.

«Por lo tanto, los jefes de las instituciones/fundaciones de la RA y las Madrazas no deben dudar. Las instrucciones técnicas para la gestión de la asistencia operativa para la implementación de Raudhatul Athfal (RA) y la asistencia operativa para las escuelas de las Madrazas pueden guiarse por el Decreto Número 2067 del Ministro de Religión, Número 2067 de 2025», dijo.

Dijo que la apelación obligatoria del Ministerio de Religión de Surakarta, número 30.5.Kk.11.31/PP.00/06/2025, de fecha 30 de junio de 2025, sobre la presupuestación y el pago de las contribuciones laborales de BPJS utilizando fondos BOP/BOS para empleados (maestros, personal educativo y personal de apoyo) por parte de organizadores educativos (fundaciones) o unidades educativas (RA, MI, MT, MA y MAK) público y privado.

En la misma actividad, la socialización del Programa de Empleo de BPJS también se llevó a cabo entre 58 RA/Madrasah, de un total de 27 RA/Madrasah que aún no eran participantes de Empleo de BPJS, presentaron inmediatamente formularios de inscripción de 27 instituciones escolares dependientes del Ministerio de Religión de Surakarta, incluidos 16 RA, 5 MI, 4 MT y 2 MAN. Sin embargo, sólo once instituciones tienen datos completos, así como algunos datos sobre los cambios en los empleados de las instituciones escolares que se convirtieron en participantes de Empleo de BPJS.

Mientras tanto, Teguh Wiyono expresó sus condolencias por la muerte del difunto Yusuf Anshori y Abdul Aziz Ahmad. Dijo que por grandes que fueran los beneficios, no podían sustituir la presencia del fallecido en la familia.

«Sin embargo, esto es una expresión de la presencia del Estado a través de BPJS Empleo para proteger a los trabajadores indonesios y mejorar el bienestar de los trabajadores y sus familias», dijo.

Los dos fallecidos estaban registrados como participantes en el Programa de Empleo de BPJS del 10 al 2023. Durante su vida, el fallecido estuvo protegido por el Programa de Empleo BPJS.

“Hoy estamos transfiriendo los derechos de los herederos en forma de una prestación por fallecimiento de 42 millones de IDR”, dijo.

Recordó la importancia de la afiliación a BPJS Empleo porque los participantes pueden recibir muchos beneficios y es una garantía de protección si surgen riesgos sociales durante el trabajo diario.

«Debemos contar con protección de seguridad social, para que no sólo los habitantes de la ciudad y las empresas puedan participar, sino todos los que trabajan y producen valor económico para mantenerse a sí mismos y a sus familias», dijo Teguh.

También expresó su profundo agradecimiento al jefe del Ministerio de Religión de Surakarta por la buena cooperación al brindar asesoramiento obligatorio sobre la protección del programa de empleo BPJS a todo el personal docente, el personal docente y otro personal de apoyo no perteneciente a ASN dentro del Ministerio de Religión de Surakarta.