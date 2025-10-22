Los fabricantes de automóviles esperan que la rebaja del IVA impulse las ventas de coches a finales de este año

Solo (ANTARA) – El fabricante de automóviles Daihatsu espera que el plan del gobierno para reducir el impuesto al valor agregado (IVA) pueda impulsar las ventas de automóviles para fin de año.

El jefe de la sucursal de Daihatsu Solo Baru, Huring Saji Mintoro en Solo, Java Central, dijo el miércoles que recientemente ha habido una disminución en las ventas de vehículos, incluido Daihatsu.

Dijo que en la región de Greater Solo, las ventas cayeron un 34 por ciento y la participación de mercado cayó un 41 por ciento. Sin embargo, en términos de cuota de mercado, este vehículo sigue ocupando el segundo lugar.

«La esperanza es que con el estímulo del IVA los fondos gubernamentales también se canalicen hacia Himbara. Esperamos que esto tenga un impacto en nosotros, también en el crecimiento del mercado automovilístico», afirmó.

En respuesta a este plan, su partido también ha creado un programa especial para que la comunidad impulse las ventas.

Como en años anteriores, Daihatsu ha vuelto a presentar un programa especial titulado Daihatsu End Year Festival (DAIFEST) 2025, que tendrá lugar del 1 de octubre al 31 de diciembre.

“Queremos ser agresivos en el mercado, a través del Daifest 2025. En este caso, estamos brindando incentivos constantemente”, dijo.

Respecto a este programa, Hengki Guntur Parulian, director de Astra Daihatsu Solo Adisucipto y Klaten Branches, dijo que DAIFEST se lleva a cabo desde 2022.

Dijo que el número de premios de este año fue mucho mayor que en años anteriores, es decir, el premio principal de nueve automóviles Daihatsu, que consisten en cinco unidades All New Xenia, una unidad Rocky, dos unidades Sigra y una unidad Ayla.

También hay otros premios, como metales preciosos y vales de compra.

«El DAIFEST de este año, de mis once años de experiencia en Daihatsu, este es el premio más grande. El año pasado solo hubo una unidad. Este año hay nueve autos Daihatsu. Este es nuestro premio del programa con grandes premios. También hay oro y vales de compras», dijo.