Los expertos sugieren que el Ministerio de Salud está estableciendo la escuela oficial de un médico especializado

Purwokerto (Antara) – Experto en educación del estado de la Universidad Islámica Prof. DR. KH Saifuddin Zuhri (Uin Saizu) Purwokerto Prof. DR. H Fauzi sugirió que el Ministerio de Salud (Kemenkes) fundó escuelas/instituciones terciarias para producir médicos especializados, no por hospitales educativos.

«La adjudicación de títulos académicos es completamente la autoridad de la institución terciaria. Hospital (RS) de educación, aunque juega un papel importante como lugar de práctica, no tiene la autoridad para dar el título», dijo en Purwokerto, Banyumas Regency, Central Java, miércoles. \

Afirmó que respondió a la solicitud de evaluación judicial de una serie de artículos en la Ley número 17 de 2023 sobre la salud presentada por el Decano de la Facultad de Medicina, Jenderal Sudirman University (ONOELT) Purwokerto junto con otros tres solicitantes del Tribunal Constitucional (MK).

Según él, el título académico es una forma de reconocimiento del desempeño académico de un estudiante. Es por eso que solo las instituciones educativas llevan a cabo procesos educativos formales que tienen derecho a dar títulos.

«El título académico es dado por las instituciones académicas. En este caso, las universidades que realmente obtienen la autoridad a través del estado para organizar el proceso educativo», dijo.

Dijo que las universidades tenían plena autoridad, desde dar competencias de acuerdo con el área científica, hasta reconocer el desempeño académico de una persona otorgando diplomas, tanto S1, S2 y S3, también se aplica a la educación vocacional y las profesiones, incluida la educación especializada/subpecial para los médicos.

Mientras que las instituciones fuera de las universidades, como las escuelas y los hospitales, generalmente actúan como un lugar de práctica o profundización.

Decano de la Facultad de Tarbiyah y la capacitación docente (FTIK) de Uin Saizu, ilustró a las universidades que son miembros del Instituto de Personal de Educación (LPTK), también requirieron las escuelas asociadas como laboratorio o lugar de práctica y profundización para maestros potenciales.

En el contexto de la educación médica, el hospital se convierte en socio de la Facultad de Medicina para ofrecer experiencia empírica a los posibles médicos generales/dientes o posibles especialistas/subpecialistas porque el campus no es un lugar para tratar a los pacientes.

Aunque los estudiantes practican en los hospitales, la evaluación final de si la autoridad judicial sigue siendo el campus, porque el hospital solo está autorizado para evaluar las prácticas llevadas a cabo y no dar un diploma.

«Los estudiantes de medicina fueron desplegados en el Hospital Mitra para explorar la práctica. Pero eso no significa que el hospital se graduara y diera un diploma», enfatizó.

Además, dijo, el hospital es una entidad que trata los servicios de salud, no una institución educativa que realiza el tridharma de la educación superior.

En relación con esto, dijo que si el Ministerio de Salud necesita especialista en especialistas/Subespecialistas, la solución más adecuada es establecer una institución terciaria oficial bajo la autoridad del Ministerio de Salud, no a través del hospital.

Lo mismo también fue realizado por el Ministerio de Finanzas, que ha establecido un estado politécnico financiero de la Facultad de Contabilidad Estatal de Estado (PKN STAN) o el Ministerio del Interior que estableció el Instituto para el Gobierno del Interior (IPDN).

«Esta institución terciaria oficial tendrá la plena autoridad para organizar la educación y ofrecer diplomas académicos, al igual que las universidades en general», dijo el profesor Fauzi.

Anteriormente, decano de la Facultad de Medicina DER, Purwokerto Dr. M Mukhlis Rudi Prihatno junto con un médico especializado y dos estudiantes, una solicitud presentó una prueba judicial del Artículo 187 Párrafo (4) y el artículo 209 del párrafo 17 de 2023 de 2023 en los servicios sobre la salud del 13 de agosto de 2025.

Decano de la Facultad de Medicina Toured Purwokerto Dr. M Mukhlis Rudi Prihatno dijo que la ley de salud ha aumentado el problema en el hospital (basado en el hospital) y universidad (Basado en universidades), especialmente para educación especializada.

