Los expertos llaman a la solicitud para la amnistía del ex vice Ministro

Semarang (Antara) – Experto legal Sultan Agugg Universidad Islámica (Unissula) Semarang Prof. DR. Jawade Hafidz evaluó la solicitud de amnistía presentada por el ex viceministro de mano de obra Immanuel Ebenezer Gerungan, alias Noel, es demasiado temprano.

«Creo que la persona en cuestión pidió amnistía demasiado temprano», dijo el decano de la facultad de Unissula, en Semarang, el sábado, cuando se le pidió la solicitud de amnistía presentada por el ex viceministro.

Según él, la amnistía es de hecho el privilegio del presidente, pero no puede usarse descuidadamente, sin atención y una base fuerte.

«La amnistía que tiene la autoridad es solo un presidente como jefe de estado. Y la amnistía, la abolición, la rehabilitación y la clementia no deben usarse tan fácilmente», dijo.

Admitió que el presidente Pabowo Subianto acababa de abolir a Thomas Trikasih Lembong y Amnistía a Hasto Kristiyanto.

Sin embargo, dijo que a Noel no le gustaban los casos que encontró las cosas que Tom Lembong y Hasto se enfrentaron hasta que recibieron abolición y amnistía.

«Debe haber una discusión, una razón muy fuerte, por qué hay amnistía por la que hay abolición. No es tan fácil», dijo.

Es por eso que Jawade vio la solicitud de amnistía proporcionada por el ex presidente de Jokowi Mania Nusantara (Joman) demasiado temprano y muy irracional.

«Entonces, si (ex) el vice Ministro ahora pide amnistía por la mañana, es demasiado temprano en mi opinión y es muy irracional», dijo.

Anteriormente, Noel, quien luego se desempeñó como el informe de VICE de la operación de captura (OTT) llevada a cabo por la Comisión de Erradicación de la Corrupción (KPK).

Noel fue mencionado como sospechoso junto con otras 10 personas en una conquista en Yakarta, el jueves (8/21), con respecto a la supuesta extorsión de obtener la certificación profesional de seguridad y salud (K3) y el KPK también atrapó docenas de vehículos en el Ott.

Después de que fue mencionado como sospechoso la tarde del viernes (22/22), Noel comunicó abiertamente su disculpa al presidente Prabowo Subianto y esperaba obtener amnistía.

«Espero que reciba la amnistía del presidente Pabowo», dijo.

Noel también ha sido rechazado de su puesto como un informe de vicio del presidente Pabowo.