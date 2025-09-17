Los estudiantes vocacionales sin privación dan a los habitantes de los residentes de Semarang de reciclaje de residuos

Semarang (Antara) – Objetivos de desarrollo sostenible (SDGS) Gestión de estudiantes de gestión de estudiantes y Administración de Logística (MAL) Diponegoro (DNEP) enseñando a los residentes a reciclar residuos.

El presidente de la actividad de Mira Mardiana en Semarang, Central Java, dijo el miércoles que la actividad educativa de reciclaje de residuos tuvo lugar en Sendangmulyo Village, Semarang.

La actividad se tituló «Gestión de residuos para apoyar los objetivos de los ODS a través del reciclaje de residuos de que el valor de ventas en Sendangmulyo Village, Semarang City».

Dijo que la actividad que se centró en la educación y el problema del desperdicio fue con el entusiasmo y la participación activa de los estudiantes y los residentes locales.

Según él, la actividad incluye una serie de eventos que no solo se centran en lograr el objetivo del evento, sino que también ofrece espacio de aprendizaje para los estudiantes sobre ODS, liderazgo, gestión, comunicación y cooperación con varias partes.

Los estudiantes, dijo, socializaron en el reciclaje de desechos inorgánicos que valía la pena vender a los residentes.

«También abrimos un foro de discusión, preguntas y respuestas y damos un ejemplo de producto real y cómo hacerlo para que los residentes puedan descubrir cómo pueden anunciar los desechos inorgánicos para tener un valor de ventas, acompañado de ejemplos concretos», dijo.

No solo que los estudiantes también ofrecen socialización en la ocasión con respecto al uso de desechos orgánicos a través de Biopori.

Todos los residentes están dirigidos al campo para practicar la fabricación de agujeros biopori directamente.

Durante la sesión, los residentes estuvieron muy entusiasmados y participaron en hacer brechas biopóricas transfiriendo diferentes preguntas.

«Con la implementación de esta actividad, esperamos tener un impacto positivo, no solo para los estudiantes, sino también para todos los locales», dijo.

La actividad, dijo, era la prueba de que los estudiantes pudieron desempeñar un papel importante en el apoyo al alcance de los ODS de una manera simple pero significativa.

