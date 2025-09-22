Los estudiantes escolares vocacionales sin privación hacen menús de comida del hotel en Japón

SEMARANG (Antara) – Los estudiantes de la Escuela Vocacional de la Universidad de Diponegoro que pasaban en Seawood Hotel Japan participaron en la innovación en el menú en el hotel.

«Tuve la oportunidad de crear uno de los menús e inmediatamente me sirvieron a los invitados. Estoy muy orgulloso. Esto abre la oportunidad de negocio culinaria en el futuro», dijo Tasinta (Yasinta) Febriani, uno de los estudiantes, cuando el equipo de monitoreo del campus es visitado el equipo de monitoreo del campus el 15-20 de septiembre de 2025.

El equipo de monitoreo del campus está dirigido por el Dean Prof. DR. Dr. Ir Van de Undip -vrieschool. Budiyono, M.Sc. y Decano de la Facultad de Ciencias Culturales (FIB) Prof. DR. Dr. Alamsyah, acompañado por un Programa de Estudio de Lengua Japonés de Maestra Sri Wahyu Palace Trahutami y Budi Mulyadi.

Un total de siete estudiantes sin deshacer se sometieron a pasantías en el Seaewood Hotel, Miyakojima, Japón. Los siete estudiantes de Indep que hicieron una pasantía en el Hotel Seeewood, el Miyakojima japonés eran estudiantes de la Escuela VIED de Arishia Aprilia, Rachma Aprilia y Tasinta (Yasinta) Febriani. Mientras que la Facultad de Ciencias Culturales, Keisha Pranest, Zlusda Amelia, Maria Claretha y Silvia Ivana estaban registrados.

La visita del equipo de monitoreo realizó la atmósfera de estudiantes reunidos en el área de vestíbulo del hotel Seeewood, Miyakojima, Japón.

«No esperaba ser la presencia del padre y la madre del maestro. Fue como si hubiera conocido a los padres», dijo un estudiante con lágrimas en los ojos. En el momento del disparo, algunos estudiantes incluso reflejan sus caras con tres dedos para barrer las lágrimas: la calidez de la calidez y la proximidad emocional de los estudiantes con sus educadores.

Cuando se les preguntó cómo se siente ser una pasantía en Japón, son respuestas compactas con orgullo «Se siente como un sueño. No se puede pensar antes de que puedan comenzar la etapa en Japón». Con respecto a los desafíos, llaman un ritmo de trabajo duro y una disciplina estricta como la «escuela» más importante en el mundo del trabajo japonés. «Aquí el salario es bastante bueno. Aunque somos jóvenes, queremos ahorrar tanto como sea posible. Sin embargo, una pasantía es solo alrededor de Rp. 15-25 millones al mes», dijo un participante.

Sin embargo, la dinámica permanece. «También hay amigos que se sienten menos cómodos, los nombres de los niños son diversos. En general, debido a la carga de trabajo y la nostalgia», dijeron.

Decano de la Escuela Vocacional de Indep, Prof. DR. Budiyono, enfatizó la importancia de la «lista» mental como una disposición mundial de educado, integridad, adaptativa y nunca especificada. «Con esta posición trabajaremos cómodamente en todas partes del mundo», explicó.

Decano de Fib, Prof. DR. Alamsyah, y agrega que el idioma y la cultura son la clave para la capacidad competitiva: «El control del lenguaje y la comprensión de la cultura laboral japonesa hace que los estudiantes no tengan más seguros, se adapten rápidamente y sean apreciados por la industria. La experiencia de esta pasantía es un puente de oro para la compañía profesional global».

En una serie de visitas, el equipo de inmovilizador también firmó un acuerdo de cooperación con Nansei Rakuen Resort y Gifu Seki Country Golf Club Nagoya. Esta colaboración refuerza el ecosistema de pasantías y las vacantes para estudiantes de Faculty. La presencia del equipo de monitoreo y un seguimiento de la cooperación de unir con el Ministerio de Protección de los Empleados Migrantes en el establecimiento del Centro de Migrantes (UMC) de Indep (UMC) fomentan un ciclo de informes completo antes de que se vaya, ayude durante el extranjero y la reintegración para que los alumnos estén listos para trabajar en el mundo.

Con respecto a las pasantías en Japón, el Prof. DR. Budiyono asegura que la duración de la pasantía se haya realizado durante un año. Los participantes pueden provenir de estudiantes de escuelas profesionales, Facultad de Ciencias Culturales, Facultad de Pesca y Ciencias Marinas y varias otras riquezas. Con esta pasantía, edad adulta profesional, disciplina, posibilidades abarrotadas, redes industriales; Preparación de graduados que estén listos para trabajar a nivel global.