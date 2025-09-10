Los estudiantes discapacitados en Kudus están entrenados para hacer Batik

KUDUS (Antara) – Varios estudiantes de secundaria con una discapacidad en Kudus Regency, Central Java, tienen la oportunidad de aprender a Batik como un intento de ofrecer experiencia y motivar mentalmente para tener más confianza.

El dueño de Muria Batik Kudus Yuli Astuti en Kudus explicó el martes que esta capacitación era una forma de cuidado para los niños con una discapacidad que a menudo experimenta limitaciones para encontrar trabajo afuera.

«Inicialmente, realmente necesitaba ayuda adicional, especialmente para desarrollar su autoconciencia. Pero después de que se ha dirigido, parece que el potencial de estos niños es extraordinario, los resultados de su trabajo no son inferiores a Batik en general», dijo a las personas con discapacidades que acompañan en la práctica de hacer prácticas de Batik en las prácticas de Batik en la práctica de Batik. lugar de trabajo Muria Batik Kudus.

En este momento, dijo, hay siete estudiantes con una discapacidad de la Escuela Extraordinaria Cendono Kudus (SLB) que participaron en la capacitación de Batik.

Aprenden de fases básicas, como recoger colores para producir batik con calidad competente. De hecho, su trabajo se incluyó en la competencia de nivel de residencia ex -Pati y ganó el primer lugar.

Yuli agregó que el mayor desafío no era solo una cuestión de habilidades, sino también el entusiasmo de los niños que a menudo cambian. Pero con paciencia y ayuda constante, algunos estudiantes ahora pueden convertirse en mentores de otros hermanos y hermanas menores discapacitados.

Además de ofrecer beneficios directos a los niños discapacitados, Muria Batik Kudus también recibió el apoyo total de PT Pertamina a través del programa de desarrollo Micro Small and Medium Enterprises (MSME).

Este apoyo incluye capacitación, capital comercial, para facilitar las exposiciones, tanto en el hogar como en el extranjero.

«La Sra. Yuli es un ejemplo concreto de MIPYME que revivió con éxito su empresa desde abajo, el Kudus Batik, y brinda beneficios a los grupos vulnerables a su alrededor», dijo el gerente de área Communication, Relations & CSR Patra Regional Java Regional Taufiq Kurniawan.

Con este espíritu, Muria Batik Kudus no solo conserva el patrimonio cultural local, sino que también abre el camino para que las personas con discapacidades sean independientes y empoderadas.