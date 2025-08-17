Los estudiantes de UMS se convierten en embajadores del género Sukoharjo 2025 listo para la educación de los adolescentes para los ancianos

Solo (Antara) – Estudiantes del Programa de Estudio de Negocios Digitales de la Facultad de Economía y Negocios (FEB) de la Clase Raaaziq Akbar de 2024 de la Universidad Muhammadiyah de Surakarta (UMS) Raaaziq Akbar de 2024 logró convertirse en el embajador de Putra Putra.

Raaaziq en Solo, Java Central, dijo el domingo que con la elección del embajador del género estaba listo para enseñar a los adolescentes a grupos mayores.

Durante un año, Raaziq realizará sus deberes, como el embajador del género de Sukoharjo, incluido el desempeño de asesoramiento y socialización con respecto a la planificación de la vida adolescente, la prevención del matrimonio temprano, el sexo pre -marital, el abuso de drogas y la educación reproductiva para la salud y el VIH/SIDA.

El objetivo de este programa, dijo, no solo era adolescentes, sino también niños y ancianos. También representará a Sukoharjo en el evento Embajador del Género Central de Java el próximo año.

Mientras tanto, esta actuación se logró después de más de tres semanas después de pasar por un proceso de selección y cuarentena.

El estudiante ganador de la Beca líder de UMS 2024 inicialmente recibió información sobre el embajador del género de sus colegas de la Facultad de Psicología. Aunque vino de Kendari, Southeast -Sulawesi, tenía derecho a participar en la selección en Sukoharjo en función de los antecedentes educativos que adquirió UMS.

«Since high school I already knew about the movement of the genre ambassador. At that time I tried to make a list of the representative of the Kartasura district. Of the more than 100 registrants I passed the 75th Big, then I continued with the written test phase, speech, FGD, FGD, the finat. Dulah was finally the alhamdulillah as the alhamdulillah as the top, as the alhamdulillah as the alhamdulilla Campeón «, dijo.

La fase final de la competencia tuvo lugar en el auditorio de Menara Wijaya, Sukoharjo, el 9 de agosto de 2025, al que asistió el regente de Sukoharjo, jefe del servicio e invitación. Raaaziq debe pasar por la sesión del discurso, preguntas y respuestas al azar (Fishbowl), sobre la pregunta y las respuestas directamente del jurado que consiste en el entrenador de género Sukoharjo, el embajador del género de Java Central 2024 y el profesor de psicología.

Raaaziq reveló que siguió este evento desde el principio, no tenía objetivos excesivos, pero trató de dar lo mejor de sí.

«Este género es más para la acción social. Realmente me gusta saltar a la comunidad, convertirme en miembro de voluntarios y dedicación. Entonces, si obtengo este mandato, estoy listo para vivir con plena responsabilidad», dijo.

Además de la actuación en el género Ambassador, Raaaziq había ganado previamente el segundo lugar en el nivel indio de Java Indonesia de BEM FKIP UMS, y la selección de programas de creatividad estudiantil (PKM) a nivel universitario.

«Esperemos que pueda traer el buen nombre de Sukoharjo y Ums y hacer una contribución real para aumentar la conciencia de la generación más joven para planificar un futuro mejor», concluyó.

Además de Raaziq, el estudiante islámico de educación religiosa de la Facultad de Religión Islámica (FAI) Husna Syifa ganó el título del embajador del género influyente Sukoharjo Regency 2025.