Los estudiantes de UMS observan la historia de la pasantía inaugural en la Embajada de Indonesia en Malasia

Solo (Antara) – Dos estudiantes del Programa de Estudio de la Ley Económica de la Sharia (HES) de la Facultad de Religión Islámica (FAI) de la Universidad de Muhammadiyah de Surakarta (UMS) Azzara Wafiq Mutmainah y Al Milla Hamidah fueron logrados en la historia de fantasmas en el escenario) Kuala Lumpur, Malaya.

Azzara en Solo, Central Java, dijo el martes que ambos soportaron el programa de pasantía/visita de estudio en la embajada de Indonesia y fueron colocados en la División de Atributos de la Policía Nacional, mientras que Milla ya se colocó en la división de agregado legal.

Esta oportunidad es la primera experiencia internacional para ambos. Azzara reveló que la motivación más importante para seguir este programa era obtener experiencia laboral directa en el entorno internacional y proporcionar información sobre el papel de la embajada indonesia en el fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre Indonesia -Malasia.

«Realmente quiero saber y aprender cómo obtener la dinámica de las relaciones entre los dos países y un certificado de pasantía internacional», dijo.

El proceso de selección se lleva a cabo enviando archivos a través de E -Mail seis meses antes de la implementación. Los requisitos incluyen la carta de solicitud, CV, transcripción de valor, pasaporte, tarjeta de identificación y permiso de certificado de pasantía del Jefe del Programa de Estudio. Según Azzara, el factor de idoneidad para el contexto del programa de estudio HES UMS con la división en la embajada de Indonesia también facilitó el proceso de recepción.

El programa tuvo lugar del 4 al 29 de agosto de 2025. Las actividades de las actividades incluyen asistir a reuniones, realizar informes semanales de información global y ayudar al tratamiento de casos de ciudadanos indonesios en Malasia.

«Espero obtener una experiencia práctica que pueda ser una disposición cuando esté directamente en el mundo del trabajo», dijo.

Aunque fue la primera experiencia que los estudiantes de UMS hicieron una pasantía en la Embajada de Indonesia en Kuala Lumpur, Azzara vio esto como una gran oportunidad para abrir el camino para la próxima generación. Es optimista de que esta experiencia será una referencia para el campus en la preparación de informes especiales en el futuro, de modo que las oportunidades de pasantías internacionales están cada vez más abiertas a otros estudiantes.

Los preparativos que se han realizado incluyen gerentes administrativos como pasaportes, boletos de aerolíneas, fotos 3×4, derechos de sellado y otra integridad. También participó en el primer entrenamiento organizado por la embajada de Indonesia antes de irse.

«Las pasantías en la embajada de Indonesia ofrecen una valiosa experiencia que no se puede obtener en Indonesia. Además del aprendizaje, también podemos disfrutar de una nueva atmósfera en Malasia», dijo.

El éxito de Azzara y Al Milla se convirtió en un paso importante para expandir la red internacional de estudiantes de UMS, especialmente en el campo de la legislación económica islámica. Se espera que este programa abra el camino para que otros estudiantes ganen oportunidades comparables en el futuro.

La participación de ambos también es una prueba de que los estudiantes de UMS pueden competir en el ámbito global y contribuir a fortalecer las relaciones diplomáticas indonesias con otros países.