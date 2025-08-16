Los estudiantes de UMS intensifican la digitalización de MIPYME y Antibolf en RIAU

SOLO (Antara) – Los estudiantes de la Universidad de Muhammadiyah Surakarta (UMS) intensifican la digitalización de MIPYME y Antibolf como un programa de trabajo superior en el Muhammadiyah Aisyiyah (KKN -SAS) 2025 en Riau.

Uno de los estudiantes de UMS que participó en Kkn-Mas Syaban al Muyaffa Ibnu Ahmad en Riau dijo que se abordaron varios programas superiores en los temas estratégicos de la comunidad, que van desde la digitalización de las MIPYME, la educación contra el bulto, hasta la formación de una esquina de lectura.

Una de las preocupaciones más importantes es la socialización de la digitalización y el mapeo de MSME. Este programa se considera relevante para apoyar a las empresas locales en el uso de la tecnología para expandir el mercado.

«Además, la educación anti -Best también es el enfoque que dirigimos. Este programa se centra en los estudiantes de primaria, con la esperanza de dar forma al carácter positivo y el comportamiento desde una edad temprana», dijo.

Para Syaban, la experiencia de enseñar seguimiento de antibes a niños de primaria es un momento único y memorable. Para él, la interacción directa con niños desde una edad temprana da una nueva perspectiva sobre la importancia de la educación del carácter.

Syaban también explicó que se han realizado dos programas principales en el campo desde principios de agosto, a saber, la socialización de los peligros del sexo libre en SMK Negeri 1 Dayun y Anti -Best Education en SD Negeri 16 Saitweper Permai. Ambas actividades recibieron una respuesta positiva del maestro, los estudiantes y los padres.

La formación de una esquina de lectura también es parte de un programa sostenible desarrollado por estudiantes de UMS en RIAU. Se espera que los residentes puedan utilizar esta instalación para aumentar la alfabetización. Según Syaban, la comunidad local dio la bienvenida a su presencia.

«Alhamdulillah, la gente aquí está entusiasmada y apoya el programa que ofrecemos porque está de acuerdo con sus necesidades», dijo.

El campus que organizó el Kkn-Mas 2025 es la Universidad de Muhammadiyah Riau (Umri), con la ubicación de la actividad en Siak Regency, la provincia de Riau. Umri se convirtió en un centro de coordinación para los participantes de Kkn-Mas que vinieron de varias universidades de Muhammadiyah y Aisyiyah en Indonesia.

Al Kkn Mas en Riau, fueron atendidos por 20 representantes de UMS de estudiantes enviados por la Dirección de la Investigación, Servicio Comunitario, Publicación y Centro KI (DRPPS). DRPPS también es la fiesta que ofrece apoyo total para las actividades flexibles de las actividades.

Los participantes salieron solo el 29 de julio de 2025 y fueron planeados el 11 de septiembre de 2025. Más de un mes estaban destinados a realizar programas de trabajo que se organizaron juntos.

Syaban se colocó en la aldea de Saint Permai, distrito de Dayun, Regencia Siak, la provincia de Riau. La mayoría de esta aldea está habitada por descendientes de transmigrantes de Java, de modo que la cultura, el idioma y las costumbres javanesas siguen siendo muy gruesas.

Admitió que se benefició mucho, que abarca desde crecientes relaciones hasta nuevas ideas. En esta actividad, Syaban tuvo la oportunidad de viajar directamente a la comunidad para compartir conocimiento y experiencia.

Mientras tanto, Kkn-Mas 2025 se convirtió en un foro para el servicio de los estudiantes de Muhammadiyah en toda Indonesia, así como los esfuerzos para fortalecer el papel de las universidades en el desarrollo comunitario, con un contacto directo de las necesidades reales de los residentes en la ubicación de colocación.