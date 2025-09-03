Los estudiantes de Toweed ganaron el segundo lugar y la mejor presentación sobre Pimpi 2025

PURWOKERTO (Antara) – El estudiante de Jenderal Sedirman University (Unoeled) Purwokerto, Banyumas Regency, Central Java, nuevamente logró un logro brillante en el Arena Nacional al ganar el segundo lugar, así como el mejor premio de presentación en la Semana de Innovación Estudiantil Agraria (CEMIM) 2025.

El equipo estudiantil no liberado que se celebró el 23 de agosto de 2025 el 23 de agosto de 2025 en una competencia científica del Foro de los Estudios Científicos de la Universidad del IPB (fuerzas) con el tema «Agronintegración para llegar a la agricultura de Empoder» consistió en Farhan Fauzan, M, M, M, M, de Putradlah Faranti.

Pimpi es un foro para estudiantes de diferentes universidades de Indonesia para desarrollar ideas creativas, mientras que las innovaciones aplicativas en la agricultura que incluyen, sostenible y muy competitiva.

En la competencia, el equipo no que no se dirige aumentó el subtema de innovación alimentaria funcional para evitar el retraso en el crecimiento. Su trabajo se titula «La formulación de salchichas de pollo y edamame como una alternativa de alimentos para superar problemas de retraso en Indonesia EMAS 2045» Se supone que los miembros del jurado pueden ofrecer soluciones concretas para problemas nutricionales estratégicos en Indonesia.

Leer también: los no estudiantes encuentran el papel de las citas javanesas para el ajuste climático

«Este evento es una experiencia valiosa para que contribuya a resolver problemas nutricionales, en particular el retraso en el crecimiento. Debido a esta formulación innovadora, esperamos que los alimentos funcionales se basen en los materiales locales como una solución real para la generación saludable a Indonesia EMAS 2045», dijo el presidente del equipo estudiantil que Farhan tiene Fuzan.

Según él, el uso de hígado de pollo y edamame en productos alimenticios de salchichas no solo usa materias primas que la comunidad puede obtener fácilmente, también un alto contenido alimentario, en particular proteínas, hierro y aminoácidos esenciales que juegan un papel importante en el desarrollo de los niños.

Espera que la innovación pueda aplicarse a gran escala, tanto a escala doméstica como en una industria pequeña y de tamaño mediano, para poder apoyar a los programas gubernamentales para acelerar las disminuciones de escondite.

Este logro no es solo un tema de orgullo para el equipo, sino que también refuerza la dedicación de UNOELS en la producción de estudiantes innovadores, caracterizados y cariñosos en los temas estratégicos de la nación. Se espera que este éxito inspire a otros estudiantes a continuar trabajando, innovando y logrando el desempeño a nivel nacional e internacional.

Leer también: Ver la aplicación de la aplicación de la diferenciación funcional en el código de procedimiento penal

Lea también: Unoeling Academics: Desactivación de miembros internos de Ranah de la fiesta

Leer también: Under Purwokerto Fortalecimiento de los ecosistemas halal a través de la innovación y la capacitación