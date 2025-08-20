Los estudiantes de Kkn Uin Walisongo invitan a los niños a cambiar el desperdicio en un banco de cerdo

SEMARANG REGENCY (Antara) – Los estudiantes de la conferencia de trabajo real (KKN) de Uin Walisongo Semarang Post 76 en la aldea de Tegalrejo, distrito de Tergarsan, Regencia Semarang, pueden cambiar la impresión de desperdicio de botellas usadas. Gracias a la innovación y la creatividad de los estudiantes, las botellas usadas que a menudo se usan como residuos ahora se usan para ahorrar lugares para los niños locales.

Los estudiantes de la conferencia de trabajo real (KKN) de Uin Walisongo Semarang Post 76 vienen con el espíritu de resolver el tema «Salvar es genial». Ubicado en SD Negeri 02 Tegalrejo, distrito de Tengaran, Regencia Semarang el lunes (11/08/2025), los estudiantes invitan a los estudiantes a convertir botellas de plástico en un banco privado que no solo sea funcional, sino que también tiene su propio valor estético y orgullo.

El coordinador de actividades, Muhammad Muhaimin Thohri, dijo que esta idea nació del deseo de ofrecer un doble aprendizaje a los niños. «Debido a esta actividad, queremos enseñar dos buenos hábitos al mismo tiempo: ahorrar temprano para practicar la disciplina financiera, así como la preocupación por el medio ambiente a través de la reutilización de botellas de plástico que anteriormente solo se consideraban desechos», dijo.

La atmósfera llena de entusiasmo se realizó en la clase que se convirtió en una arena de creatividad. Los niños están ocupados decorando cada botella con papel colorido, pegatinas lindas y fotos interesantes. El sonido de la alegre risa mezclada con la perseverancia de pequeñas manos que se adhiere de cerca a las decoraciones, de modo que cada botella se convierte en un sofá de piggy único con un toque personal de su dueño.

La alegría se ilustró claramente en la cara de Aulia Putri, una estudiante del cuarto grado, que estaba decidido a llenar su piggy banco. «Cuando está lleno, quiero usarlo para comprar libros, luego algunos todavía se guardan nuevamente», dijo, mostrando un piggy banco decorado con cintas de colores.

No menos entusiasta, Riski Saputra, un estudiante de quinta clase, tiene un gran sueño con los ahorros. «Quiero ahorrar para comprar una bicicleta. Si la botella está llena, cambiaré otras botellas para poder seguir ahorrando», dijo con entusiasmo.

Mientras tanto, Salsabila, un estudiante de Clase 3, en realidad se ve más orgulloso de su Piggy Bank. Con los ojos brillantes, mostró los resultados de su creación mientras dijo: «Muy divertido mi Piggy Sofá. Pego la pegatina del conejo para que sea más entusiasta salvar».

Esta simple actividad resultó tener un gran impacto. De una botella usada, los niños aprenden que algo que se considera inútil aún puede reutilizarse. Del pequeño piggy banco decorado con amor, el hábito de ahorrar, que será una instalación importante para su futuro.

Las botellas ahora usadas ya no son sinónimos de desechos, sino símbolos de esperanza. El símbolo de cómo los hijos de la aldea de Tegalrejo comenzaron a aprender a administrar el dinero desde una edad temprana, mientras participaban en mantener la tierra sostenible. Debido a esta actividad, los estudiantes de Uin Walisongo Semarang Kkn han logrado traer un mensaje fuerte después de 76 de que almacenar no solo es importante, sino que también se puede hacer de una manera divertida, creativa y significativa.