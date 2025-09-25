Los estudiantes de FSP en Solo siguen los informes de MBKM antes de saltar al campo

SOLO (Antara) – Un total de 59 estudiantes de la facultad para la implementación del Instituto de Artes de las Artes de Indonesia Surakarta (ISI Solo) participaron en la información del Programa de Aprendizaje Merdeka en Merdeka Campus (MBKM) 2025 antes de la división.

Siguieron el informe el jueves en el pequeño teatro de ISI Solo, Central Java, después de aprobar el programa.

El evento fue inaugurado oficialmente por el Decano de la Facultad de Artes Escénicas, el Dr. Tatik Harpawati, M.Sn., quiere garantizar que los estudiantes sigan a toda la serie MBKM con total sinceridad y responsabilidad.

En sus comentarios, Tatik también invitó a los estudiantes a usar este programa para agudizar las habilidades blandas aprendiendo directamente de la experiencia en el campo.

La sesión técnica de informes fue entregada por el Decano Adjunto de Asuntos Académicos Isa Ansari M.Hum, así como el despliegue de Widiatmono (PPK), SE en su dirección, Isa enfatizó que MBKM no era un escape de las conferencias regulares.

«Este programa debe usarse como un medio para acelerar el desarrollo de la competencia, no solo para romper las obligaciones», dijo.

De acuerdo con esto, Widiatmono también enfatizó a los estudiantes en su presentación para ser disciplinados en términos de administración e informes, en particular relacionados con los informes de financiación durante el programa MBKM.

Este año, FSP ISI Solo tiene cuatro horarios de MBKM, a saber, ayuda educativa, aprendizaje certificado, proyectos independientes e investigación.

Dijo que los socios del programa fueron distribuidos dentro y fuera de la residencia de Surakarta, incluso algunos socios estaban en otras provincias y sobre islas. Para el Programa de Pasantía y Asociación Cultural, algunos de los socios grabados son el Templo Mangkunegaran, Madhangkara Sanggar, Upt Taman Budaya, la Oficina de Cultura y Turismo (algunos socios fuera de la provincia), así como los edificios de Sriwedari -Doll.

Mientras tanto, hay cooperación con socios como la Agencia de Conservación de la Región J Jambi V, Rumah Karya Indonesia Medan y la Escuela de Arte Tubaba Lampung.

MBKM -Coordinador Dani Yanuar, M.Sn. Explique que los estudiantes serán colocados en Mitra a partir de la próxima semana. Espera que los estudiantes que son elegibles puedan retener el buen nombre de ISI solo cuando se sometan a un programa en Mitra.

También recordó que hay consecuencias para los estudiantes que no son serios.

«Si hay un informe de la pareja de que los estudiantes son negligentes, la conversión de cifras se considera un fracaso y tiene que repetir conferencias. Incluso lo más fatal es que los estudiantes tienen que devolver los recursos que se han recibido de la universidad», dijo.