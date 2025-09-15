Los estudiantes de Fitk Uin Walisongo se unen a la movilidad estudiantil a Malasia y Singapur

SEMARANG (Antara) – Un grupo de estudiantes de la Facultad de Tarbiyah y Training Training (FITK) de Uin Walisongo Semarang participó en actividades de movilidad estudiantil en Malasia y Singapur. Esta actividad tuvo lugar del 7 al 12 de septiembre de 2025 y asistieron estudiantes S2 PAI, S1 PAI y S1 PBI, que tenían un gran interés en el desarrollo de la educación.

Durante los seis días de viaje, los estudiantes de Fitk Uin Walisongo visitaron varios destinos importantes en los dos países, como Genting Highland, Batu Cave, Merdeka Plain en Malasia, así como Universal Studio and Garden by the Bay Jewel in Singapur. Esta actividad también se llenó de varias agendas académicas, incluidas las visitas a las universidades de educación Sultan Idris (UPSI), la Asociación de Escritores Budumanos en Malasia y las escuelas Al-Furqon en Putrajaya, Malasia, como parte de la introducción del sistema educativo.

Además, los estudiantes también tienen la oportunidad de conversar con escritores de Budiman que proporcionan información sobre la alfabetización y la educación en el contexto de la cultura local. Se espera que esta actividad enriquezca las experiencias de los estudiantes, amplíe sus redes internacionales y fortalezca la comprensión de la educación religiosa islámica en diferentes partes del mundo.

En esta ocasión, decano de Fitk Uin Walisongo, Prof. DR. Fatah Syukur, M. Ag., Sobre la importancia de las actividades de movilidad estudiantil para los estudiantes.

«Este programa de movilidad para estudiantes es muy importante para ofrecer a nuestros estudiantes experiencia internacional. En medio del desarrollo global rápido, queremos que nuestros estudiantes no solo tengan la teoría, sino que también tengan ideas más amplias sobre las prácticas educativas en el extranjero. Esta actividad también les ofrece oportunidades para aprender la diversidad cultural y las formas innovadoras en el desarrollo de una mejor educación», dijo el profesor.

También enfatizó que tales actividades son parte de los esfuerzos de la facultad para preparar a los graduados que no solo son competentes en el académico, sino que también tienen experiencia internacional que será muy útil en su carrera futura.

«A través de este programa esperamos que los estudiantes puedan aplicar lo que aprenden a hacer una mayor contribución al mundo de la educación en Indonesia. Pueden traer nuevas ideas e implementación en el contexto de la educación religiosa islámica en el país», agregó el profesor Fatah.

Esta actividad de movilidad de los estudiantes no solo tiene como objetivo enriquecer el conocimiento académico, sino que también ofrece oportunidades para que los estudiantes sientan inmediatamente la diversidad de los sistemas culturales y educativos. Los participantes también fueron invitados a comprender mejor los valores globales que se pueden aplicar en el contexto de la educación religiosa islámica en Indonesia.

Con este tipo de actividades, se espera que Fitk Uin Walisongo pueda obtener experiencias valiosas que puedan apoyar su carrera en el campo de la educación religiosa islámica y tener una influencia positiva en el desarrollo de la educación en Indonesia.

«Este programa me brinda muchas ideas nuevas que son muy útiles en el auto -desarrollo y la profesión en el futuro», dijo un participante, Nazih Sadatul Kahfi, S2 Pai -Estudente.

Esta actividad terminó con un vuelo de regreso a Indonesia el 12 de septiembre, con la esperanza de que los estudiantes pudieran aplicar el conocimiento y la experiencia en el mundo de la educación en Indonesia.