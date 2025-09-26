Los estudiantes de fisioterapeuta de UMS trabajan junto con trabajadores de la salud que realizan servicios promocionales en Sukoharjo

SUKOHARJO (Antara) – El equipo del fisioterapeuta de estudiantes profesionales de la Universidad de Muhammadiyah de Surakarta (UMS) trabaja junto con los trabajadores de la salud para realizar servicios promocionales en Sukoharjo Regency, Central Java.

El coordinador del evento de Tawangari Puskesmas Prolasis del fisioterapeuta de UMS Wahyu Andriawan, S. Kes., Dijo el viernes que el programa de promoción de la salud en el distrito de Tawangsari, Sukoharjo Regency, era una prueba clara de la sinergia de los fisioterapeutas.

El equipo del fisioterapeuta de estudiantes profesionales del Programa de Muhammadiyah de la Universidad de Surakarta (UMS) participó en el programa Tawangari Puskesmas Prolanis en 2025 con diversas actividades promocionales, preventivas, de rehabilitación.

El distrito de Tawangsari tiene un Puskesmas como un centro de atención primaria de salud que alberga una serie de Puskesmas de apoyo en diferentes aldeas.

«Los fisioterapeutas no solo juegan un papel aquí para curar la interrupción de la función de movimiento, sino que también se mueven a nivel comunitario a través de la educación, la detección temprana y la intervención directa para la comunidad», dijo.

Dijo que el objetivo principal de la participación de fisioterapeutas a nivel comunitario era aumentar la conciencia pública de la importancia de mantener la función de los gestos, prevenir el riesgo de trampas y hacer cumplir las habilidades funcionales de forma independiente.

Una de las actividades más importantes se llevó a cabo en el asistente de esquina Puskesmas con el tema de la edad puede ser anochecer, los pasos se mantuvieron.

«Esta actividad está dirigida al grupo más antiguo con un enfoque en la importancia del equilibrio corporal para prevenir el riesgo de caer. Los estudiantes de fisioterapeuta de UMS junto con la pérdida de la aldea y los organizadores de prolanis comenzaron la investigación, la educación, en la actividad física que involucra a docenas de participantes mayores», dijo Wahyu.

La serie de actividades comenzó en la mañana con controles de salud básicos, como medición de peso, altura y presión arterial.

Los estudiantes de fisioterapia también realizan pruebas de equilibrio estáticas y dinámicas, como la prueba de Romberg, la prueba de Fukuda y la prueba de presentación en tándem. Para responder a la curiosidad de los participantes, los estudiantes otorgan asesoramiento a través de folletos de medios sobre el papel de la fisioterapia para mantener el equilibrio y la prevención de la caída del riesgo.

No solo la investigación, el evento también se llenó con ejercicios más antiguos dirigidos por trabajadores de la salud, así como varias competiciones creativas que se adaptaron a la capacidad de los ancianos. Las competiciones están diseñadas para mejorar la coordinación, el enfoque, la agilidad y la interacción social de los participantes, para que las actividades encuentren vidas y favorables para la salud física y mental.

Además de Prolanis, el estudiante profesional de fisioterapeuta de UMS también apoya activamente las actividades de Posyandu, niños pequeños y mujeres embarazadas en 14 pueblos de Posyandu. Ayudan a la aldea a sustituir en controles de salud, vitaminas, monitorear el crecimiento y el desarrollo, a la educación sobre la salud.

La respuesta de la comunidad fue muy positiva, porque la existencia de fisioterapia en Posyandu les ayuda a estar más familiarizados con los beneficios de este servicio.

Los estudiantes de fisioterapeuta también tienen la oportunidad de implementar su conocimiento en el estudio de inclusión de Mutiara Hati, que los niños atienden con necesidades especiales (ABK) y personas con discapacidad. Ofrecen intervenciones de fisioterapia para casos como parálisis cerebral, síndrome de Down y autismo, lo que respalda el crecimiento y el desarrollo óptimos de los niños.

Sin embargo, el número limitado de fisioterapeutas en el Centro de Salud de Tawangari sigue siendo un desafío. Actualmente solo hay un fisioterapeuta, por lo que el enfoque de los servicios aún está en los aspectos curativos y de rehabilitación. Es por eso que se espera que la presencia de los estudiantes profesionales de UMS del fisioterapeuta de UMS pueda cerrar la brecha a través de la promoción y las actividades preventivas, incluida la atención domiciliaria, que se ha demostrado que tiene un efecto positivo en los pacientes.

Las reacciones positivas provienen de los participantes. Los participantes también esperaban que la colaboración de estudiantes de fisioterapeuta en el Centro de Salud Tawangari pudiera continuar, para que los beneficios estén más extendidos.

Según Syam Santi, un trabajador de la salud de los tawangsari -puskesmas, el equilibrio es un problema importante porque la interrupción en esta función puede aumentar el riesgo de caer, uno de los problemas de salud más comunes que experimentan los ancianos.

«Casi todas las enfermedades causan quejas en músculos, huesos o articulaciones, de modo que requieren el tratamiento de la fisioterapia», dijo.

El trabajador de la salud del Centro de Salud Tawangari espera que el número de fisioterapeutas se pueda agregar en el futuro, mientras que los estudiantes de UMS continuarán teniendo la oportunidad de ir directamente al campo.

«Con la participación de los estudiantes, la promoción y preventivamente pueden ser óptimos. Esperemos que la cooperación de UMS con los Puskesmas en Sukoharjo, especialmente Tawangari, pueda continuar», dijo.