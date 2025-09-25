Los estudiantes de Fik UMS hacen bocadillos funcionales para evitar la obesidad hecha de salvado y fruta de dragón

SOLO (Antara) – Los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud (FIK), la Universidad de Muhammadiyah Surakarta (UMS) lograron crear productos locales de innovación alimentaria en forma de bocadillos funcionales diseñados para evitar la obesidad hecha de bran y fruta de dragones.

El equipo está formado por Selvi Restiyana, Dita Febiana Nur Faatihh, Tsannina Saida Lathifa, Mutia Mayzalina y Asterika Indah Nuraini con orientación del maestro Dyah Intan Puspitasari, S.GZ., M.Nutr.

El producto, llamado BekaFit, es el resultado de actividades de investigación y servicio comunitario (PPO) 2025.

El jefe del equipo de PPO Fik UMS, Selvi Restiyanana, explicó que este estudio nació en respuesta a la creciente prevalencia de obesidad en Indonesia y el bajo uso del potencial alimentario local.

Según él, este paso es una solución concreta para fomentar patrones de alimentación saludable basados ​​en ingredientes locales.

«Desarrollamos nuestros bocadillos altos de fibra a partir de salvado de arroz en combinación con fruta de dragón como edulcorante natural. Esta combinación no solo presenta un sabor delicioso, sino que también ofrece un efecto completo más largo y ayuda a controlar la ingesta de calorías», dijo Selvi el jueves en solo, Java central.

Los datos del Ministerio de Salud de Indonesia señalaron que la prevalencia de la obesidad nacional continúa aumentando cada año y se convierte en un factor de riesgo para diversas enfermedades degenerativas. Esta condición alienta al equipo UMS FIK a crear innovaciones alimentarias que no solo son saludables, sino que también apoyan la independencia de los alimentos nacionales.

«Esperamos que los seres puedan ser un claro ejemplo de que los alimentos locales, como las costuras de arroz, tienen un gran potencial como alimento funcional moderno. Este producto ofrece oportunidades para el desarrollo de una industria alimentaria saludable y un paso estratégico para apoyar los programas de prevención de la obesidad», dijo Selvi.

El proceso de investigación se llevó a cabo durante dos meses, incluida la fase de producción del producto, pruebas de laboratorio, para la prueba de aceptación de la comunidad. El equipo intenta asegurarse de que los bocadillos producidos cumplan con los estándares de salud y aún prefieran a los consumidores de diferentes grupos.

Los resultados de la prueba pública muestran una respuesta positiva del público. Este refrigerio se considera más saludable, práctico y tiene un gusto competitivo con otros productos comerciales.

«Este refrigerio sabe bien, la textura es sabrosa, el aroma es bueno y el color también es bueno», dice Tiwi, quien es una de las tensiones de productos que han ayudado a proporcionar información sobre la mejora de la persecución.

Gracias a esta innovación, Fik Ums muestra su participación en hacer una contribución real a la salud pública y al desarrollo de alimentos funcionales basados ​​en el potencial local. Se espera que los productos de Bekager sean una inspiración para la generación más joven para optimizar las fuentes de alimentos locales en la creación de soluciones de salud sostenibles.