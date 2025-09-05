Los estudiantes de enfermería de UMS fortalecen la experiencia en Tailandia

SOLO (Antara) – Un total de siete estudiantes del programa de estudio de enfermería de la Universidad de Muhammadiyah de Surakarta (UMS) fortalecieron las experiencias de enfermería en Tailandia a través del programa Outbound Activiti en la Universidad Khon Kaen.

Supervisión de la maestra de enfermera Arifah en Solo, Java central, dijo que las actividades de actividad saliente La capacidad de las habilidades de enfermería de la clínica pediátrica en clases internacionales del programa de estudio de enfermería Estudiantes a través del intercambio de estudiantes hasta la Universidad Khon Kaen Tailandia duró dos semanas del 18 al 30 de agosto de 2025.

Este programa es una de las actividades de rutina anuales del semestre 4 del Estudio Internacional de Enfermería Class 4.

«Esta actividad está destinada a ofrecer a los estudiantes oportunidades para practicar el conocimiento adquirido en el sistema internacional de atención médica con un entorno cultural diferente, para que pueda inspirar la mejora de los servicios en Indonesia», dijo.

Durante dos semanas en la Universidad Khon Kaen, dijo, los estudiantes de UMS participaron en diversas actividades, como compartir conocimiento a través de conferencias, prácticas de laboratorio modernas, práctica clínica en el centro de salud y visitar el hospital.

Una forma de actividades que los estudiantes llevaron a cabo durante este evento son talleres y conferencias de maestros y enfermeras infantiles de la Universidad Khon Kaen.

Además del aprendizaje en clase, los estudiantes también siguen la práctica de los laboratorios demostrando una serie de procedimientos de enfermería que se aplicarán en el hospital.

Para mejorar las habilidades de los estudiantes al tratar directamente con los pacientes, los estudiantes también practican clínicas de enfermería para niños sanos. Esta práctica se llevó a cabo en la facultad de la enfermera KKU del Kkergarten Infancia de la Primera Infancia (ECDEC) durante 2 días, que tiene alrededor de 200 estudiantes de 1 a 4 años.

Otra actividad durante el intercambio de estudiantes es brindar atención de enfermería a niños enfermos. Los estudiantes realizan prácticas clínicas en la guardería crónica y niños con cáncer de hospital Srinagarind, Khon Kaen.

«Al participar en el programa de intercambio de estudiantes, los estudiantes no solo amplían las competencias de habilidades duras, sino que también desarrollan habilidades blandas como empatía, sensibilidad cultural y cooperación entre los equipos», dijo Arifah.

Arifah espera que este programa pueda ser el primer paso para imprimir enfermeras que estén listas para competir en el ámbito internacional y hacer desafíos que continúan desarrollándose.