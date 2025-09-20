Los estudiantes de disabilación se graduaron con gran elogio en UMP

Purwokerto (Antara) – Un estudiante con una discapacidad de Banjarnegara Regency, Central Java, Eprisa Nova Rahmawaati, se graduó con éxito con gran elogio (Genial con alabanza) Después de estudiar en el Programa de Estudio de Ingeniería Informática, Facultad de Ingeniería y Ciencia, Universidad Muhammadiyah Purwokerto (UMP).

Pero gracias al completo Rector de la Ump, Jebul Suroso, desde el comienzo de la conferencia, pudo continuar su educación, a pesar de que casi se rindió.

«Ese día era una chispa de esperanza cuando me sentía desesperado y casi renunciaba a los ideales para continuar mi educación», dijo.

Según él, UMP se ha convertido en el segundo hogar para el que no solo es un lugar para estudiar, sino un espacio que ofrece pleno apoyo a los intereses, talentos y existencias como estudiantes con discapacidades.

«Este es un campus que es amigable para los estudiantes con discapacidad, donde no sentimos diferentes, donde tenemos los mismos derechos y posibilidades para lograr los sueños más altos», dijo.

Cuando fue recibido por los reporteros, dijo que al completar su universidad, realizó un trabajo de investigación establecido en la disertación y se esperaba que beneficiara a los agricultores.

En este caso, desarrolló una aplicación basada en la cámara para detectar enfermedades de las hojas de tomate.

Debido a esta innovación, dijo, los agricultores iniciales pueden descubrir fácilmente la condición de la planta escaneando las hojas usando una cámara de dispositivo.

«Mi objetivo es facilitar a los agricultores reconocer las enfermedades de las plantas prácticamente de inmediato», dijo, cuyos padres trabajan como agricultores.

Además de la actuación en el campo académico, también ha canalizado el talento artístico a través de pinturas. Durante la 77ª graduación del UMP, en realidad realizó una sola exposición con 20 obras que reflejaron experiencias y sentimientos personales.

Al dar un discurso en la graduación, el rector de Jebul Suroso enfatizó la inspiradora historia de Eprisa Nova Rahmawaati, que tenía limitaciones físicas, pero logró completar estudios y creó aplicaciones para aumentar la productividad agrícola.

«Si alguien puede completar sus limitaciones creativamente y una fuerte determinación, podemos estar seguros de que logrará la victoria de una manera inesperada», dijo citando al filósofo chino.

Según él, Eprisa también demostró que UMP es una institución educativa que es universal y amigable para todos, independientemente de las diferencias y creencias físicas.

El número de graduados que se sometieron al 77º Diploma -on registraron a 2,113 personas, siete de ellos estudiantes internacionales.

«Algunas personas se gradúan hoy (9/20) y el resto se graduará mañana (9/21) el domingo», dijo.

