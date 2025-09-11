Los esfuerzos reales de Semarang City preparan los esfuerzos para las inundaciones

SEMARANG (Antara) – El Ayuntamiento de Semarang, Java central, ha preparado varios esfuerzos y pasos de preparación para experimentar el potencial de desastres que ocurren en la temporada de lluvias, uno de los cuales es establecer un Foro de Reducción de Riesgos de Desastres (FPRB).

La alcaldesa de Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti, en Semarang, dijo el jueves que la presencia de FPRB podría hacer diferentes innovaciones en la prevención y tratar con desastres naturales.

«Con la presencia de FPRB, esperamos que nazcan nuevas innovaciones para fortalecer programas como el Tangguh Disaster Village (Katana) y la Unidad de Educación Safe de Desastres (SPAB)», dijo.

Esto se transmitió cuando el ensayo de preparación Apple se enfrentó a la temporada de lluvias y la inauguración de los miembros de Semarang City FPRB para 2025-2028.

Explicó que esta actividad tenía dos impulso estratégico. En primer lugar, el ensayo del campo que sirve para probar la preparación técnica de todo el personal en el campo.

En segundo lugar, la inauguración de FPRB es un hito en el fortalecimiento de la sinergia cruzada en la mitigación y la reducción del riesgo de desastres.

«Este esfuerzo es la base para construir Semarang como una ciudad cada vez más resistente», dijo.

Recordó que BMKG predice que el pico de la temporada de lluvias tendrá lugar a fines de 2025 hasta el comienzo de 2026, con el potencial de desviaciones climáticas que se están volviendo cada vez más difíciles de predecir.

«No debemos ser despreocupados, porque los desastres hidrometeorológicos como inundaciones, deslizamientos de tierra o tornados pueden venir en cualquier momento», dijo.

Con esta preparación integrada, el gobierno de la ciudad de Semarang es optimista de que podrá minimizar el riesgo y al mismo tiempo acelerar la recuperación en el caso de un desastre, de modo que la comunidad permanece protegida y la ciudad sigue siendo difícil para enfrentar los desafíos de la naturaleza.

«Ejercicios como este son importantes para entrenar la coordinación del crossbureau, de modo que cuando ocurra un desastre, podamos movernos de manera rápida, precisa y meditiva», dijo.

Esta vez, el ensayo del campo fue con varias agencias con un total de cientos de empleados. Semarang City BPBD bajó 75 miembros con equipos completos que van desde camiones, autos de ATV, barcos de goma hasta equipos de buceo.

El TNI y Polri también movilizaron tropas, incluidas flotas SAR, camiones de rescate y unidades BRIMOB, después de lo cual la brigada de bomberos advirtió a la oficina de salud y al PMI de la ciudad de Semarang, presentó un equipo completo con barcos de goma.

También participaron varias organizaciones voluntarias de desastres, que van desde Tagana, MDMC, LPBI hasta los jóvenes que causaron un desastre.

Cientos de voluntarios de desastre también parecían entusiasmados por seguir la simulación de campo con escenarios de inundaciones, deslizamientos de tierra y evacuación de víctimas de desastres.

«Esta simulación de campo no es solo una ceremonia. Queremos asegurarnos de que todas las instalaciones de flota, personal e infraestructura estén realmente listas para ser utilizadas durante las situaciones de emergencia», dijo.