Los empleados fueron enterrados por un deslizamiento de tierra durante una investigación de error activo en Demak

Demak (Antara) – La policía del distrito Demak, Java central, confirmó que la existencia de una víctima murió como resultado del entierro en un deslizamiento de tierra, mientras que las actividades de investigación de errores activos en Delik Hamlet, la aldea de Sumberebo, el distrito de Mranggen, Java Central Java.

Jefe de la Unidad de Investigación Criminal (Kasat Resk) Demak Regional Police Iptu Anggah Mardwi Pitriyono en Demak explicó el viernes que la víctima fue uno de los empleados independientes que ayudó al equipo de investigación de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación en el lugar en el lugar.

«En la escena del crimen (TKP) había tres personas, formadas por dos empleados y un investigador de Brin. Dos personas sobrevivieron, a saber, un empleado e investigador, mientras que un empleado murió», dijo.

La víctima de la muerte fue conocida como Ahmad Zaedun (55), un residente de Sumberejo Village, que fue enterrado por un deslizamiento de tierra durante la instalación de equipos el jueves (9/25) a las 1.30 pm WIB.

Inicialmente, la víctima todavía fue ayudada manualmente porque solo estaba enterrada por la cintura. Sin embargo, las réplicas ocurren cuando se producen los esfuerzos de rescate para que las víctimas no puedan ser salvadas.

Hasta ahora, dijo, su partido aún profundizó la causa del deslizamiento de tierra y los procedimientos de seguridad laboral que se aplicaron en el estudio.

«Todavía estamos pidiendo información de Brin, y para el cuerpo no hay más examen físico porque la familia no está permitida», dijo.

Mientras tanto, el jefe de la situación de emergencia, la logística y el equipo de BPBD Demak Regency supapto agregó que el equipo de Demak BPBD realizó una evacuación con Basarnas porque había tres personas atrapadas en el gobierno terrestre en la aldea de Sumberjo, el jueves (9/25).

La primera información, dijo, fue recibida de voluntarios alrededor de las 2 p.m. El BPBD luego movilizó inmediatamente al personal para evacuar. Incluyendo la coordinación con Basarnas Semarang y Basarnas Jepara, dado que la región de Demak está incluida en la coordinación de Basarnas Semarang y Jepara.

Según la información de varias partes, dijo, el incidente comenzó cuando tres empleados realizaron excavaciones en tierras propiedad de aldeanos locales. La excavación mide aproximadamente 7 metros de largo, 1.5 metros de ancho, con una profundidad de 2 metros.

«Supuestamente, la estructura inestable del suelo hace que los empleados en un agujero porque hay materiales son deslizamientos de tierra», dijo.

El esfuerzo de evacuación se realizó desde 14.30 Wib manualmente con una herramienta simple. Debido a las difíciles condiciones del suelo, el equipo también trajo equipos pesados. Alrededor de las 4:10 pm, la víctima fue evacuada con éxito después de un intento con un equipo conjunto y residentes locales.

«La primera víctima fue encontrada en un estado enterrado a una profundidad de 1,5 metros, pero su vida no fue ayudada. Mientras que los otros dos empleados sobrevivieron, por lo que inmediatamente recibieron tratamiento médico», dijo.

In the evacuation process, the victims involved various elements, including BPBD Demak, Basarnas Post Jepara, Semarang Post Basarnas, Mranggen Sector Police, Mranggen Koramil, Babinsa and Bhabinkamtibmas Sumberejo, PSC 119, RPB Anglingkusumo, Omkuskusumo, and the Omkuskusumo, and the Omkuskusumo, and the Omskusumo, y el Omkusumo, y el Omskusumo, y el Omskusumo, y el Oldkumo, y el Old -Kusumo, Omskusumo, Forkusumo. comunidad.

Este evento agregó un registro de alto rendimiento de investigación de campo en áreas de cambio de tierra, especialmente en la fuente activa que cruza Kendal Regency, Semarang, a Demak.

Leer también: El gobierno provincial de Java Central interviene en el pueblo de Tedunan para prensar la pobreza