Los empleados de cilacap -Refinery apoyan la integración de la subsidiaria de Pertamina

Cilacap (Antara) – El personal de refinería de cilacap que son miembros del sindicato de trabajadores de Pertamina Patra Wijayakusuma (SPP PWK) Cilacap expresó su apoyo total al plan de fusión planificado de la subsidiaria o subsidio Pertamina al concepto Una pertamina.

«Este es un intento de fortalecer la eficiencia y responder a los desafíos de la dinámica global. Con una fusión subsidioLos procesos comerciales se están integrando cada vez más, la cadena de energía es más fuerte y el servicio a la comunidad se está volviendo cada vez más óptimo «, dijo.

Afirmó que el PWK SPP siempre sería perpendicular a la actitud de FSPPB que lideró la iniciativa Una pertamina es un paso estratégico y visionario.

La transformación, dijo, estaba en línea con el espíritu de cooperación mutua y sinergia en el cuerpo de la pertamina.

«Este apoyo también se acompaña de un compromiso de proteger los derechos de los empleados, aumentar la competencia y garantizar la sostenibilidad del programa de la Compañía, incluido el objetivo de la creciente producción de energía que se incluye en el programa Presidenta de ASTA CITA PRABOWO con respecto a la independencia de la energía», dijo.

SPP PWK Cilacap, dijo, invitó a todas las personas de Ptamina, tanto empleados como a la gerencia, a supervisar el proceso de transiciones de integración para funcionar sin problemas, honestamente y ofrecer los máximos beneficios para las empresas, los empleados y la comunidad.

«La pertamina es una posesión esencial de la nación. Estamos seguros Una pertamina Hará que la empresa sea más firme, difícil y podrá responder energía futura «, dijo DWI.

Con el apoyo de los sindicatos en todas las unidades, dijo, fusionando subsidio Según el plan, se espera que Ptamina pueda seguir siendo la primera línea del proveedor de energía nacional, así como la fuerza impulsora del desarrollo económico de Indonesia.

Anteriormente, en una audiencia en la Comisión de la Cámara de Representantes, VI, Simon Aloysius Mantiri, presidente de Pertamina, explicó el plan para combinar tres subsidiarias en el sector de la corriente.

Las tres subsidiarias incluyen la Dirección de Marketing que administra Pertamina Patra Niaga, la Dirección Raffinaderij y Petroquímica que administra la Refinería Internacional de Pertamina, así como la Dirección de envío que administra el envío internacional de Pertamina.

