Los docentes de la UMS fortalecen la perspicacia jurídica de los administradores de AUM Sukoharjo mediante capacitación sobre los pilares legales de las organizaciones Muhammadiyah

Solo (ANTARA) – Los profesores de la Universidad Muhammadiyah de Surakarta (UMS) fortalecieron la perspicacia jurídica de los administradores de Muhammadiyah Charitable Enterprises (AUM) en Sukoharjo Regency, Java Central, a través de actividades de capacitación sobre los pilares legales de la Organización Muhammadiyah.

El presidente del PCM, Sukoharjo Sodiqhul Amin, S.Pd., dijo durante el evento del sábado que el Consejo Legal y de Derechos Humanos de los líderes de la sucursal de Muhammadiyah (PCM) Sukoharjo llevó a cabo una actividad de capacitación sobre los pilares del derecho organizacional y la gestión de Muhammadiyah Business Charities (AUM) en el salón de SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo.

A esta actividad asistieron aproximadamente 102 participantes, entre ellos gerentes de PCM, PRM Muhammadiyah/Aisyiyah, así como gerentes de AUM de todo el distrito de Sukoharjo.

Dijo que esta capacitación surgió de la preocupación por la falta de perspicacia jurídica en la gestión de organizaciones benéficas corporativas dentro de Muhammadiyah.

«Muchos problemas surgen de la falta de conocimiento sobre el estatus legal de las entidades y la gestión de los activos que no están de acuerdo con su uso previsto. De hecho, la legalidad es un pilar importante para la continuidad de la da’wah de Muhammadiyah», subrayó.

Explicó que, como movimiento islámico que predica amar ma’ruf nahi munkar y tajdid, Muhammadiyah tiene una extensa red de caridad en las áreas de educación, atención médica y economía. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo, los desafíos legales y administrativos que enfrentamos se vuelven cada vez más complejos.

“A través de esta capacitación esperamos que los administradores a nivel de sucursal y sucursal, así como los gerentes de AUM, comprendan los aspectos legales que regulan el gobierno de la organización para crear transparencia, rendición de cuentas y cumplimiento de los estatutos de la organización”, dijo.

Esta actividad tiene como objetivo proporcionar facilidades integrales en cuanto a aspectos legales y gobierno profesional. Según el comité organizador, se espera que los participantes comprendan el estatus legal entre fundaciones y asociaciones, reconozcan los roles y responsabilidades de los supervisores, directores y supervisores, y se den cuenta de la importancia de AD/ART como el estatuto más alto de la organización.

Además, esta capacitación también enfatiza la importancia del buen gobierno corporativo, incluida la celebración de reuniones anuales, la preparación de actas legales y la gestión de activos de acuerdo con los requisitos legales.

«El objetivo final es que cada activo gestionado pueda gestionarse de forma legal y profesional, de modo que se pueda mantener la credibilidad y la sostenibilidad de la asociación», explica Sodiqhul Amin.

Esta capacitación presentó a dos expertos de la Universidad Muhammadiyah de Surakarta (UMS), que son expertos en el campo del derecho. La primera sesión estuvo a cargo de la Dra. Marisa Kurnianingsih, SH, MH, M.Kn., sobre el tema Pilares del Derecho Organizacional y el Buen Gobierno, tras lo cual la segunda sesión fue continuada por la Dra. Andria Luhur Prakoso, SH, M.Kn., quien explicó material sobre administración de empresas y gestión de activos.

En la primera sesión, Marisa explicó que la ley funciona en la organización no sólo como una herramienta de control, sino también como un sistema de protección de los bienes y las actividades misioneras de Muhammadiyah.

«La ley debería ser una herramienta de prevención y no sólo para resolver problemas», afirmó.

Destacó la importancia de una gobernanza organizacional que esté en consonancia con los principios de buena gobernanza y la jurisprudencia de la gobernanza de Muhammadiyah, incluida la rendición de cuentas, la transparencia, la supervisión, la justicia y la contratación saludable.

«Si se deja de lado la ley, habrá problemas potenciales, civiles, penales, patrimoniales, fiscales y laborales. Todo debe anticiparse con una gobernanza ordenada», afirmó.

Marisa también destacó la posición de Muhammadiyah como entidad legal de una asociación reconocida por el gobierno desde la era de las Indias Orientales Holandesas a través del Decreto Número 81 de 1914. Este estatus legal debe ser entendido por todos los administradores de AUM para que cada actividad y activo pueda contabilizarse de acuerdo con la jerarquía de las regulaciones organizativas, desde los estatutos hasta las regulaciones para organizaciones benéficas corporativas.

Durante la segunda sesión, Andria Luhur Prakoso destacó la importancia de una documentación legal completa y válida en cualquier actividad organizacional. Todo acto jurídico debe estar escrito y documentado. No se trata simplemente de una cuestión administrativa, sino de una cuestión de responsabilidad jurídica.

Según él, una fuente de conflicto en AUM surge a menudo debido al estado poco claro de los activos, ya sean waqf, subvenciones o propiedad de asociaciones.

«Necesitamos poder distinguir el estado de los activos y gestionarlos legalmente. Los activos del Waqf no se pueden comprar ni vender, mientras que los activos propiedad de la asociación deben estar a nombre de entidades legales de Muhammadiyah, y no de individuos», explicó Andria.

También añadió que el buen gobierno corporativo incluye la adhesión a reuniones anuales, el registro de las decisiones y la presentación de informes financieros transparentes.

Al concluir la actividad, H. Sodiqhul Amin expresó su agradecimiento a las personas y participantes que participaron activamente. Espera que los resultados de esta formación no se limiten al nivel de conocimientos, sino que se materialicen en la práctica sobre el terreno.

«La buena gobernanza es parte de la da’wah. Al comprender la ley, protegemos no sólo los bienes sino también la dignidad de la organización Muhammadiyah», concluyó.