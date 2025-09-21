KUDUS (Antara) – El gobierno de la regencia de Kudus (Pemkab), Java central, promueve el movimiento de las plantas de árboles en varias regiones, tanto en las áreas montañosas como en las áreas de las tierras bajas, que esperan potencial para desastres hidrológicos, especialmente inundaciones durante la temporada de lluvias.

El regente de Kudus Sam’ani Intakoris en Kudus dijo el domingo que plantar árboles juega un papel importante en el mantenimiento del equilibrio ambiental porque las raíces de los árboles pueden absorber agua en el suelo mientras las hojas retienen el agua de lluvia.

«De esta manera, el flujo de agua puede retrasarse para que no cargue el canal de inmediato», dijo.

Además de minimizar las inundaciones, se espera que plantar árboles en un país crítico también restaure el equilibrio de los ecosistemas. De hecho, el gobierno de la santa regencia insta al público y a las agencias a reemplazar los saludos de cumpleaños de la ciudad santa que anteriormente estaban en forma de Sciplofoam Convertirse en una semilla de árbol. Las semillas se distribuyen más tarde bajo la Organización Regional del Dispositivo (OPD) y las necesitadas.

No solo por el ecologización, el gobierno de Kudus Regency también ha tomado otras medidas en forma de estandarización de los canales de río y agua a través de obras públicas y la Oficina de Planificación Espacial (PURPR). Este paso se toma para facilitar el flujo de agua cuando la lluvia es alta.

«También estamos agradecidos con Prabowo Subianto por normalizar varios flujos de ríos grandes, como el río Wulan, Das Juwana, al río Juwono. De esta manera, el flujo de agua puede ir rápidamente al mar y reducir el riesgo de inundaciones», agregó Sam’ani.

El gobierno de Kudus Regency también ha redactado un mecanismo de gestión de desastres a través de BPBD, Destana y Tagana en cada aldea. La instalación de evacuación al punto de refugiados ha sido mapeado. Se aconseja a la comunidad que se comunique con el Servicio de Emergencia 112 inmediatamente en una emergencia.

Por otro lado, las autoridades locales también continúan alentando a la gestión de residuos a no apilarse en el río.

«Verspilando que el flujo de agua está oculto una de las causas de las inundaciones. Desde 2026, cada aldea recibirá apoyo presupuestario para la gestión de residuos», dijo.

Sam’ani también apreció el papel del sector privado, como PT Djarum, frutas de pan, a Polytron que ayudó con la gestión de residuos, incluida la absorción de desechos orgánicos que deben procesarse.

«Esperemos que estos pasos puedan ser una expectativa temprana. Esperamos que llueva de manera uniforme, el flujo del río es flexible y sagrado para evitar inundaciones», dijo.

