Los camiones de esperma ingresan al Geul en Blora

BLORA (Antara) – Un solo accidente de tráfico tuvo lugar en el Subroto de Jalan Gatot, exactamente frente al Programa de Estudio de Enfermería BLORA Campus Semarang Polkkes, Village de Sonorejo, Distrito de Blora, Blora Regency, Central Java, martes, alrededor de las 00.30 WIB.

La policía regional de Kanit Gakkum Satlantas Blora, IPDA Eko, confirmó el incidente. Dijo este incidente camiones de remolque con cemento a granel con el número de policía L 8498 UQ.

El vehículo conducido por Pristia Ristiawan (32), un residente de Kedungpoh Hamlet, aldea de Kedungsatrian, distrito de Ngawen, Blora, Oleng y cayó en la trinchera hasta la carga de moral.

«El camión condujo de oeste a este. Pero cuando llegó frente al campus de Akper, el vehículo de repente perdió el control. El camión corrió hacia la izquierda y finalmente entró en el canal.

La información del público recibió inmediatamente a la policía a la ubicación para hacer la escena del crimen y evacuar los vehículos.

«También hacemos arreglos de tráfico para no causar largos atascos de tráfico», agregó.

Como resultado del accidente, el flujo de tráfico alrededor de Jalan Gatot Subroto fue perturbado. Actualmente, el proceso de evacuación del camión aún está en curso.

Afortunadamente no hubo víctimas ni heridas. Según los informes, el camionero sobrevivió al incidente.