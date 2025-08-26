Los autos de podcast alrededor de la socialización de BNN Central Java Sasar a la generación más joven

SEMARANG (Antara) – La Agencia Nacional de Narcóticos (BNN) de Java Central utiliza un automóvil de podcast móvil para realizar la generación más joven de socialización masiva sobre los peligros de las drogas.

Jefe de Java Central Bnn Brigadier General Pol. Agus Rohmat en Semarang dijo el martes que esta innovación fue un paso concreto para BNN al cierre de la generación más joven.

«La generación más joven, especialmente la Generación Z, es un grupo que está muy cerca del mundo digital», dijo.

BNN Central Java, continuó, debe ajustar la forma de acercarse a las generaciones que crecen con contenido creativo, interactivo e inspirador.

Agregó que el podcast no es solo un medio de comunicación, sino también una fuerza impulsora para acelerar programas nacionales que construyen recursos humanos superiores, saludables, inteligentes, productivos y libres de drogas.

«Nuestra esperanza, este podcast puede abrir un espacio de diálogo, generar un cuidador y alentar la acción real de la generación más joven a no atreverse a decir drogas», dijo.

BNN Central Java, continuó, presentando movimientos salvajes que no solo dieron información, sino que también obtuvieron conciencia y movieron acciones reales.

Dijo que el automóvil de podcast alrededor del BNN de Java Central podría llegar a más personas, especialmente a la generación más joven, para construir conjuntamente una comunidad sana, fuerte y libre de drogas al 2045 Gold Indonesia.

