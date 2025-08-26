Los automóviles ASN están dañados por los manifestantes para el edificio del Parlamento

JAKARTA (Antara) – Un dispositivo civil del estado (ASN) en uno de los ministerios reportados a la Policía Metropolitana de Yakarta debido a su vehículo fue dañado por la misa que mantuvo una manifestación para el DPR/MPR/MPR/MPR/MPR/MPR/MPRDPD RI el lunes (8/25).

El incidente se informó el lunes a las 20.38 WIB como seguimiento de la anulación juntos de acuerdo con el artículo 170 del Código Penal sobre Saves.

«The victim felt silted up, when the reporter came to the SPT (Integrated Police Service Center) of the Jakarta police to make LP (police report) for research and research,» said head of the public relations of the Jakarta Metropolitan Police Ade in Jakarta in Jakarta in Jakarta in Jakarta in Jakarta in Jakarta in Jakarta in Jakarta in Jakarta in Jakarta in Yakarta en Jakara Yakarta en Yakarta en Yakarta en Yakarta en Yakarta en Yakarta en Yakarta en Yakarta en Yakarta en Yakarta en Yakarta en Yakarta en Jakarta en Yakarta en Yakarta en Jakarta.

Dijo que la víctima con las iniciales BB inicialmente dejó el edificio DPR/MPR/MPRDPD RI se dirigió a una de las oficinas del ministerio alrededor de las 3:00 pm del lunes.

«Luego, en la carretera para Senayan Park, gire abajo violetaLa víctima fue interceptada por los manifestantes y llevó a cabo la destrucción conjunta del automóvil de la víctima «, dijo Ade Ary.

La destrucción del auto fue realizada por el período Pendemosh Tocando el auto de la víctima usando madera y piedras.

«Tener el auto de la víctima dañado en el vaso y»cuerpo«(Banda) autos», dijo Ade Ade.

Ahora el informe está siendo investigado por la Policía Metropolitana de Yakarta.

La manifestación el 25 de agosto realizada por varios elementos de la comunidad para el edificio DPR/MPR/DPD RI sin un automóvil de comando o coordinador de campo, incluso en esa acción se han agregado varios estudiantes.

El monitoreo en la ubicación llegaron varios niños en la escuela que llevaban ropa blanca y gris, la ubicación de la manifestación para el edificio DPR/MPR/DPD RI el lunes.

Mientras que antes de que los agentes de policía fueran retirados, los estudiantes no entraron al no darles permiso.

Conociendo la dirección de los oficiales, varias masas se reunieron para el edificio del Parlamento/MPR/DPD RI y luego recogieron a los estudiantes para poder ingresar a la ubicación de demostración.

Leer también: Simulación de seguridad semférica de la policía, anticipación sobre disturbios