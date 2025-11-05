Los autobuses eléctricos Trans Semarang se prueban con tarifas gratuitas

Semarang (ANTARA) – El Departamento de Transporte de la ciudad de Semarang inició oficialmente el miércoles las pruebas operativas de los autobuses eléctricos Trans Semarang que prestan servicio en la ruta de regreso de la Terminal Mangkang – Simpang Lima (PP).

La gente puede disfrutar de la emoción de viajar en el autobús eléctrico de Trans Semarang de forma gratuita y sin coste alguno.

Danang Kurniawan, secretario de la Agencia de Transporte de la ciudad de Semarang, explicó que la prueba fue el primer paso hacia la operación de una flota respetuosa con el medio ambiente en la capital de Java Central.

«Dishub a través de Trans Semarang está desarrollando y cambiando a vehículos ecológicos (corredores verdes) utilizando autobuses eléctricos. Actualmente sólo se han probado dos unidades, a saber, un autobús grande y un autobús mediano», dijo.

Los autobuses grandes prestarán servicio en el corredor 1 en la ruta Mangkang – Pemuda – Simpang Lima – Terminal Penggaron, mientras que los autobuses medianos se probarán en otros corredores donde el terreno se considere adecuado para vehículos eléctricos.

«El plan operativo completo no se implementará hasta el próximo año. Este año todavía está en la fase piloto de dos semanas a un mes. El público puede probarlo para que podamos evaluar el rendimiento y el carácter del autobús en el campo», dijo.

Según él, la compra de autobuses eléctricos no se realizará mediante compra directa, sino mediante un sistema de subasta de contratación de servicios.

«Estamos subastando para comprar los servicios, no los autobuses, por lo que los proveedores o consorcios que cumplan gestionarán los corredores preparados», dijo.

También se realizaron pruebas para garantizar que la batería del autobús pudiera soportar el terreno variado en la ciudad de Semarang, especialmente las colinas que consumen más energía de la batería.

Se dice que el autobús eléctrico fabricado en Surabaya tiene una autonomía de más de 250 kilómetros por carga de batería, con una capacidad de autobús grande de hasta 72 pasajeros y una capacidad de autobús mediano de 40 personas.

Agregó que también se modificará el diseño interior del autobús para hacerlo más cómodo y amigable para las personas con discapacidad.

“Queremos que los pasajeros se sientan más cómodos con asientos orientados hacia adelante y de fácil acceso para personas con discapacidad sin tener que hacer paradas altas”, afirmó.

Mientras tanto, el jefe de BLU Trans Semarang, Haris Setyo Yunanto, dijo que la prueba es parte de la implementación del corredor verde que ha sido estudiado durante mucho tiempo.

«La esperanza es que con este autobús eléctrico no haya más problemas con autobuses rotos o humo espeso que moleste a otros conductores. Los autobuses eléctricos son más respetuosos con el medio ambiente y contribuyen a la reducción de las emisiones de los tubos de escape», afirmó.

Para cargar, los autobuses eléctricos solo necesitan dos puntos de carga en la terminal Mangkang y la terminal Penggaron.

Gracias a la tecnología de «carga rápida», la batería se puede cargar completamente en unos 30 minutos y puede realizar ocho viajes de ida y vuelta cada día.

