Los atletas que participan en el «Campeonato Abierto PUtech Pencak Silat 2025» están protegidos por BPJS Empleo

Semarang (ANTARA) – Un total de 250 atletas de pencak silat que participaron en el «Campeonato Abierto PUtech Pencak Silat 2025» en el Auditorio Soejono Sosrodarsono, Campus 2 del Politécnico de Obras Públicas (PUtech) Semarang el domingo han sido protegidos por el programa de Empleo BPJS.

El director de PUtech, Ir. Brawijaya enfatizó que el campeonato fue una expresión concreta del compromiso del campus de apoyar la preservación de la cultura nacional y el desarrollo del carácter estudiantil.

Los participantes en el campeonato procedían de diversas regiones de Indonesia, desde Java, Sumatra, Sulawesi hasta Papúa.

«Uno de los objetivos de esta actividad es preservar la cultura nacional, especialmente el pencak silat. Como campus vocacional, nuestro objetivo es producir graduados que no sólo sobresalgan en lo académico sino que también sean duros y tengan una mentalidad deportiva.

También expresó su agradecimiento a BPJS Empleo por su cooperación para brindar protección a todos los atletas que compiten.

Al estar protegido por BPJS Empleo, afirma, el evento no es sólo un lugar para mostrar logros, sino que también refleja una preocupación genuina por la seguridad y el bienestar de los jóvenes atletas indonesios.

Mientras tanto, Mohamad Irfan, jefe de la sucursal juvenil de Semarang de Empleo de BPJS, expresó su apoyo a la celebración del campeonato.

“Este campeonato es muy positivo para aumentar el espíritu de lucha de los jóvenes atletas para conseguir el mayor número de logros posibles, en preparación para los eventos internacionales”, afirmó.

Sin duda, este tipo de competiciones exponen a los atletas a un alto riesgo de sufrir lesiones, por lo que BPJS Empleo está aquí para brindar protección total a los atletas que compiten.

El apoyo también provino del presidente de la Asociación Indonesia Pencak Silat (IPSI) de la ciudad de Semarang, Joko Santoso, quien evaluó que el evento brindó un gran margen para aumentar las horas de vuelo de los atletas y enriquecer el calendario deportivo en la ciudad de Semarang.

“Eventos como estos son importantes para atraer semillas superiores y mantener vivo el espíritu del pencak silat”, afirmó.

Por su parte, la consultora de PUtech Self-Shielding Silat UKM, Yulia Rachwatati, también agradeció el gran entusiasmo de los participantes.

“A este campeonato asistieron 250 participantes de diferentes partes del país. Se espera que se convierta en una plataforma para atletas destacados y una forma de preocupación de PUtech por construir una generación joven, fuerte y con espíritu deportivo”, dijo.

“Además, los deportistas están protegidos por BPJS Empleo para que puedan competir en paz”, concluyó.