Los arrecifes de coral artificiales hechos de Faba Pltu Batang están cubiertos de coral

BATANG (Antara) – PT Bhimasena Power Indonesia (BPI) lleva a cabo la propagación de los resultados del monitoreo de casas de pesca artificial (apartamento de peces artificiales) y arrecifes de coral artificiales hechos de incineración de carbón restante (eje de mosca y eje del suelo) producidos en la central eléctrica de vapor (PLTU) de BATANGA.

PT Bhimasena Power, el director de operaciones de Indonesia, Naofumi Yasuda, en Batang el lunes, dijo que esta actividad fue el resultado de la colaboración de BPI con el servicio central marítimo y pesquero de Java Central, y la Facultad de Pesca y Ciencias Marítimas de la Universidad Diponegoro.

«Expresamos nuestra apreciación y gratitud al Gobierno de la Regencia de Batang, el Servicio Marítimo y de Pesca de la Java Central y la Universidad Diponegoro por el apoyo y la cooperación que hasta ahora se ha dado hasta ahora», dijo.

Según él, el programa para crear e instalar arrecifes de coral artificiales y casas de pescado está hecho de desechos al quemar el Batang Pltusteenkool una forma de dedicación y cuidado para la compañía con las condiciones y el desarrollo de la economía azul en las áreas costeras de esta área.

BPI espera que este programa pueda apoyar la economía azul, retener la seguridad alimentaria y ofrecer beneficios económicos para la comunidad circundante debido al aumento de los cursos de pesca y el desarrollo del ecoturismo.

«Creemos que el éxito de un programa es el resultado de una sólida colaboración de diferentes partes. Apoyemos mutuamente y trabajemos juntos para el progreso de Batang Regency», dijo.

El jefe de la isla marítima, costera y Kecil del Servicio Central de Java Marítima y Pesca, Lilik Harnadi, dijo que la colaboración entre el gobierno provincial central de Java, BPI y Undip Semarang fue un esfuerzo conjunto para manejar la costa en la regencia de Batang.

«Se espera que todas las partes puedan trabajar juntas para proteger las áreas costeras que pueden ofrecer beneficios ecológicos y económicos para las personas en esta área», dijo.

Profesor de Ciencias Marítimas Facultad de Pesca y Ciencias Marinas de la Universidad Diponegoro Prof. DR. Dr. Ir. Munasik explicó que generalmente era muy alentador de los resultados del monitoreo de AFA y APR, porque sobre la base del monitoreo se realizó en corales de Sebapang y corales de neumáticos después de la instalación en 2022, muestra que la condición física de la AFA y AFR todavía está en buenas condiciones y es capaz de recolectar.

«Recomendamos a Karang Sebapang como un área de parques submarinos para proteger la biodiversidad y desarrollar economía y educación ambiental para apoyar a la comunidad», dijo el profesor Dr. Ir. Munasik.