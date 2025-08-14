Los archivos de Kartini en Jepara son referidos por la UNESCO como un sitio del Patrimonio Mundial

JEPARA (Antara) – Jepara Regency recibió el Premio al Patrimonio Documental Indonesio de la UNESCO por el reconocimiento de las cartas de RA Kartini como parte de la memoria del mundo (Mow) o el patrimonio documental mundial.

«Con el reconocimiento de la UNESCO, la lucha del Kartini en la igualdad de género se puso como un legado valioso que fue reconocido internacionalmente», dijo el jueves el jefe de la oficina de Archivos y Bibliotecas (Diskarpus) de Jepara Regency E Edy Sujatmiko en Jepara.

Reveló que el Certificado de Asignación fue transferido por el Director -General de Cooperación Multilateral del Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia, Tri Tharyat, quien representa al Ministro de Asuntos Exteriores.

La rendición tuvo lugar en Yakarta, el miércoles (13-8-2025), testigo de Tasdik Kinanto del Ministerio de Pan-RB. En esta ocasión, Edy representó al regente de Jepara Witiaso Utomo.

«Inicialmente presentamos este premio como el recuerdo colectivo de la nación (PYME) en los Archivos Nacionales de la República de Indonesia (ANRI), luego se envió a la memoria del Comité Mundial de Asia Pacífico (Mowcap), hasta que la UNESCO finalmente se reconoció como un patrimonio documental mundial», dijo.

Edy agregó que su partido ahora también fue pionero en la nueva propuesta de PYME en forma de legado de Ratu Kalinyamat que se presentó en la Fundación Dharma Bakti Lestari.

«Esperamos que algún día el reconocimiento de la UNESCO también reciba como patrimonio documental de clase mundial», dijo.

Antes de ser galardonado, el jefe de Anri Mego Pinandito afirmó que RA Kartini era una figura cuyo pensamiento fue reconocido por el mundo. Si bien Jepara Regency es un lugar de nacimiento y criado, el testimonio del nacimiento de la idea de la igualdad de género y el entrenamiento de las mujeres que aún estaba muy cerrado.

Este premio es parte de los cinco tesoros indonesios establecidos en la sesión general de la UNESCO en París el 17 de abril de 2025. Los documentos y pensamientos de RA Kartini: «lucha» de igualdad de género para la nominación con ANRI, Archivos Nacionales Holandeses y Bibliotecas de la Universidad de Leiden.

Las otras cuatro herencias, a saber, la carta de la ASEAN, los archivos de baile javanés típicamente para Mangkunegaran, el manuscrito de la poesía Hamzah Fansuri y el antiguo manuscrito de Sundanese Sanghyang Torture Karsian’s Cage.

Según Mego, esta actuación es un orgullo nacional, por lo que ANRI continuará introduciendo los cinco archivos y buscará otros documentos históricos que valga la pena presentarse como un patrimonio mundial.

