Los ahorros de oro de BRI Ultra Micro Holding aumentaron un 66,9 por ciento a 13,7 toneladas

Yakarta (ANTARA) – El compromiso de PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk o BRI junto con PT Pegadaian y PNM, miembros del Holding Ultra Micro (UMi), para ampliar el acceso a financiación e inversiones para los estratos más bajos de la sociedad ha vuelto a arrojar resultados positivos.

Hasta finales de septiembre de 2025, los servicios de lingotes, en este caso Pegadaian Gold Savings, que son miembros de BRI Ultra Micro Holding, registraron 13,7 toneladas, un crecimiento del 66,9% en comparación con el mismo período del año pasado. Este crecimiento estuvo acompañado también de un aumento en el número de clientes activos, que alcanzó los 3,8 millones de personas. Esto confirma el creciente interés público por instrumentos de inversión seguros y asequibles.

Así lo transmitió el director ejecutivo de BRI, Hery Gunardi, en la conferencia de prensa sobre el desempeño financiero del tercer trimestre de 2025 de BRI en la sede de BRI, Yakarta, el jueves (30/10). «Los servicios de lingotes y la aplicación digital Tring de Pegadaian también ayudan a fortalecer la posición del Grupo BRI en el ecosistema del oro nacional», dijo Hery.

Este importante crecimiento del ahorro en oro demuestra una mayor conciencia pública sobre la importancia de inversiones que sean seguras, inclusivas y de fácil acceso.

Como parte de su estrategia de diversificación de servicios, BRI Group continuará expandiendo el crecimiento en el ecosistema del oro nacional, comúnmente conocido como Bullion Services. «Este servicio está diseñado para satisfacer las necesidades de clientes privados y corporativos, incluido el financiamiento de capital de trabajo basado en oro, productos de ahorro y depósito de oro, comercio de oro y servicios de custodia de oro. Esta iniciativa refleja el compromiso del Grupo BRI de proporcionar soluciones financieras innovadoras y sostenibles», dijo Hery Gunardi.

Para hacer realidad su compromiso con la transformación digital, PT Pegadaian ha implementado 2 iniciativas junto con BRI, a saber, el lanzamiento de Tring! Aplicación, una súper aplicación que brinda servicios de oro digital integrados. Esta aplicación proporciona funciones para ahorrar oro, empeñar oro, pagar oro, imprimir oro y varios otros servicios financieros, como pago de facturas y recargas de billetera electrónica, para brindar a los clientes comodidad y confort al acceder a los productos y servicios de Pegadaian.

En segundo lugar, integrar los servicios de oro pegadianos en la aplicación BRImo, incluidos productos de ahorro de oro, pagos en oro, impresión de oro y transferencias de oro. “No sólo prestamos servicios desde el punto de vista de las microfinanzas, sino que queremos crecer en el ecosistema del oro nacional”, dijo Hery.

Como se sabe, el desempeño de BRI mostró una tendencia de crecimiento positiva y sostenible hasta el tercer trimestre de 2025. En el frente de financiación, los Fondos de Terceros (DPK) de BRI también mostraron ganancias sólidas, impulsadas por el crecimiento de los fondos de bajo costo (CASA), que continuaron fortaleciéndose. Donde se estima que el total de fondos de terceros creció un 8,2% interanual hasta 1.474,8 billones de IDR.

Mientras tanto, la distribución de crédito del BRI en el lado de la intermediación creció un 6,3% interanual hasta los 1.438,1 billones de IDR. Esta mejora fundamental en el desempeño de BRI ha tenido un impacto positivo en los resultados de la compañía. BRI logró registrar un beneficio neto de 41,2 billones de IDR al final del tercer trimestre de 2025.

«El desempeño de BRI no solo está creciendo de manera saludable, sino que también refleja un apoyo real al sector productivo y a la economía popular. BRI continuará fortaleciendo los fundamentos comerciales manteniendo la calidad de los activos, aumentando la eficiencia financiera y profundizando la transformación llevada a cabo de manera estructurada e integrada a través de BRIVolution Reignite», concluyó Hery.