Los académicos recordaron al presidente Prabowo las obligaciones del formulario Wantimpres

Purwokerto (ANTARA) – El profesor Riris Ardhanariswari, académico de la Universidad Jenderal Soedirman Purwokerto, recordó al presidente Prabowo Subianto que forme inmediatamente un Consejo Asesor Presidencial, ya que las decisiones constitucionales son obligatorias e importantes para mantener la calidad de las políticas estatales.

En la actividad de reflexión de fin de año – Mensaje de Gunung Slamet «Un año de gobierno sin vicepresidente adjunto» en Purwokerto, Banyumas Regency, Java Central, el profesor Riris dijo el lunes que la formación de Wantimpres fue una orden directa del artículo 16 de la Constitución de 1945, que surgió de una enmienda que no podía ignorarse.

«El artículo 16 de la Constitución de 1945 recomienda claramente la formación de Wantimpres. Después de la Cuarta Enmienda, la existencia de Wantimpres es obligatoria y no opcional», afirmó el experto en derecho constitucional.

Consideró que incluso un año después de que el gobierno asumiera el poder, la falta de un Consejo Asesor Presidencial no constituía un problema grave desde una perspectiva constitucional.

Según él, esta condición demuestra que las órdenes constitucionales no se han aplicado plenamente.

Además, destacó la eficacia de la administración gubernamental y el uso del presupuesto estatal, porque el gran número de enviados especiales, asesores especiales y personal presidencial especial tienen el potencial de causar despilfarro presupuestario.

«Conceptualmente, Wantimpres brinda asesoramiento y consideraciones directamente al presidente. Esto es más eficiente que un mecanismo escalonado a través del Secretario del Gabinete», dijo.

También dictaminó que la alta concentración de autoridad en el Secretario del Gabinete podría causar problemas desde una perspectiva de derecho constitucional.

Con la existencia de Wantimpres, afirma, el asesoramiento puede realizarse de forma directa y más equilibrada.

También corrigió la percepción pública de que el actual Wantimpres es lo mismo que el Consejo Asesor Supremo (DPA), ya que no hay un solo artículo en la última ley que mencione el regreso del formato DPA.

«Esperamos que el Presidente combine inmediatamente nuevas figuras que sean expertas en sus campos con el personal existente para llenar los Wantimpres para que puedan mejorar la calidad de la toma de decisiones y las políticas nacionales para que sean más precisas y de acuerdo con los corredores legales aplicables», dijo.

Mientras tanto, el profesor de FISIP Unsoed, Luthfi Makhasin, cree que la falta de Wantimpres no se debe a consideraciones políticas.

Según él, el Presidente Prabowo se encuentra actualmente en una posición política muy fuerte.

«El ajuste político se ha cumplido. El gabinete es numeroso, se han cubierto puestos estratégicos en el ejecutivo y en instituciones no ministeriales, por lo que regulaciones formales como las Wantimpres parecen haber sido finalmente ignoradas», afirmó.

Dijo que esta condición es un fenómeno en el que las normas políticas informales prevalecen sobre las reglas institucionales formales, aunque deberían implementarse constitucionalmente.

Honing Sanny, miembro de la Cámara de Representantes para el período 2019-2024, enfatizó que el artículo 16 de la Constitución de 1945 debe hacer referencia a la Ley N° 19/2006 sobre el Consejo Asesor Presidencial, que fue modificada por la Ley N° 64/2024.

«La ley establece claramente que los Wantimpres deben formarse a más tardar tres meses después de la toma de posesión del presidente. Si toma posesión el 20 de octubre de 2024, entonces debería haberse formado el 20 de enero de 2025», dijo.

Según él, la falta de un decreto presidencial podría ser una cuestión político-constitucional que debería recibir la atención de la RPD en su función supervisora, pero el predominio de los partidos que apoyan al gobierno en el parlamento significa que esta cuestión no ha surgido institucionalmente.

Mientras tanto, el coordinador de Java Central de la Asociación de Antiguos Alumnos de Lemhannas (IKAL) 64, Bambang Barata Aji, como organizador de la discusión, dijo que el foro se llevó a cabo como una forma de recordatorio al presidente Prabowo para que implemente consistentemente la Constitución.

En su análisis, enfatizó la importancia de que el presidente reciba información objetiva.

«Nadie es perfecto. El presidente no sólo necesita una segunda opinión, sino también el consejo de los mayores», afirmó.

