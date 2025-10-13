LKMMPD 2025 PTI UMS moldea líderes jóvenes con carácter y cooperación

Solo (ANTARA) – La Capacitación en Gestión y Liderazgo Estudiantil de Nivel Preprimario 2025 (LKMMPD), organizada por la Asociación de Estudiantes de Educación en Ingeniería Informática (HMP PTI) de la Universidad Muhammadiyah de Surakarta (UMS), está formando líderes jóvenes con carácter y cooperación.

La directora ejecutiva, Meilana Afif Mahmudi, en Solo, Java Central, dijo el lunes que el número de participantes en la actividad en la sala I0307 de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas (FHIP) de la UMS fue de 69 nuevos estudiantes del PTI.

Dijo que la actividad, que tuvo como tema la construcción de solidaridad entre los estudiantes para producir un liderazgo resiliente y significativo, destacó el compromiso de HMP PTI de producir estudiantes que sean tecnológicamente competentes, tengan un fuerte carácter de liderazgo y tengan mentalidad social.

Dijo que esta actividad no es sólo una rutina organizacional, sino el primer paso para fomentar el autoconocimiento, la conciencia social y la capacidad de liderar en el futuro.

«LKKMPD es una base importante para que los nuevos estudiantes reconozcan los valores organizacionales, comprendan las responsabilidades como parte de la comunidad académica e inculquen un espíritu de liderazgo firme, colaborativo y significativo», dijo Lana.

Según él, a través de esta actividad, HMP PTI enfatiza la importancia del papel de los estudiantes como próxima generación y agentes de cambio en el entorno del campus.

“Los estudiantes no sólo aprenden teoría en el aula, sino que también aprenden a liderar, colaborar y contribuir a los demás”, explicó.

El material de la primera sesión del domingo (10/12) fue presentado por Wildan Deni Fahrezi, S.Pd., M.Pd., profesor de la Universidad Muhammadiyah Karanganyar (UMK). Se centra en el Autoconocimiento o autoconocimiento. A través de este material, Wildan animó a los participantes a comprender la importancia de reconocer su propio potencial, aumentar su confianza en sí mismos y mantener la coherencia en las organizaciones.

Destacó que un buen líder no es el más fuerte, pero es capaz de entenderse a sí mismo y controlar sus emociones.

“El liderazgo comienza con el autoconocimiento cuando sabemos quiénes somos y por qué luchamos”, enfatizó.

De cara a la siguiente sesión, Fika entregó a Annisa’ Sholihah, S.Ars., M.Arch. material sobre Formación en Soft Skills, que prioriza la importancia de las habilidades de comunicación, colaboración y gestión del tiempo en las organizaciones.

“Las habilidades blandas son un puente entre el conocimiento y el éxito, especialmente en el mundo laboral y en el entorno social”, afirmó.

Esta sesión fue muy interactiva, Fika abrió la discusión para los participantes con simulaciones y discusiones grupales sobre cómo manejar situaciones reales de liderazgo.

El ambiente se volvió más animado a medida que continuaba la actividad durante la sesión de juego. Los participantes compitieron para responder preguntas posteriores a la prueba a través de la plataforma interactiva Kahoot para medir su nivel de comprensión. A través de esta actividad, se invita a los participantes a trabajar juntos, pensar creativamente y aprender a confiar unos en otros para resolver desafíos grupales.

Uno de los participantes, Fauzan, admitió que esta actividad le impresionó mucho.

«El evento fue realmente genial. No sólo aprendimos la teoría del liderazgo, sino también ejercicios prácticos de trabajo en equipo. Esto nos permitió conocer mejor a nuestros amigos y aprender la importancia de la cooperación», afirmó.

El comité también creó una impresión similar de que esta actividad era una oportunidad para unir pasos entre nuevos estudiantes y administradores para crear un clima organizacional sólido y lleno de solidaridad.