REMBANG (Antara) – Perum Lkbn Antara junto con la Comisión de la Cámara de Representantes VII RI Die 500 FRUTA Tree Tree Pláneas y sombra en el pueblo de Sendangasri, Distrito Lasem, Regence Regbang, Java Central, como una forma de apoyo para el Programa Greening.

«Al mismo tiempo, este verduling es un intento de mantener la sostenibilidad del medio ambiente y la seguridad alimentaria», dijo el sábado las finanzas y la gestión de riesgos de LKBN Perum entre Nina Kurnia Dewi en Repbang.

Presente en el evento, vicepresidente de la Cámara de la Cámara de Representantes VII Evita Fursanty, Regent Regent Harno, vicepresidente del DPRD Rembang Ridwan, jefe de la oficina central de Java Perhutani y el jefe de la aldea de Sendangasri Amin.

Nina dijo que la actividad era una forma de responsabilidad social y ambiental. El pueblo de Sendangasri fue elegido debido a la actuación como una de las aldeas turísticas nacionales.

«Este pueblo de Sendangari llegó en 2024 los 100 Top 100 Turistes Tourist y en 2025 al Top 15. Estamos agradecidos de poder contribuir plantando árboles en aldeas que se desarrollan desde la agricultura, el arte y la cultura. El árbol es un elemento importante para la sostenibilidad de las generaciones futuras», dijo.

Nina agregó que no menos de 500 semillas consistían en plantas de frutas y sombras, los resultados de la cooperación con el servicio forestal de la provincia de Java y Perhutani Central. Además de plantar árboles, Perum Lkbn Antara también apoya la economía local comprando productos en el Bumdes local.

Vicepresidente del Comité de Representantes VII VII Evita Fursanty apreció la actividad de ecologización, porque plantar árboles no solo se limita a ceremonias, sino que debe ser atendido para crecer y beneficiar a la comunidad.

«Los árboles juegan un papel crucial en la vida. Un árbol temblante puede absorber 28 toneladas de dióxido de carbono por año. Es por eso que no solo plantarlo, sino que solo tengo que asegurarme. Espero que estos árboles sean el próximo año, estos árboles han florecido y desviadas frutas», esperaba Evita.

Rembang llovió Harno expresó su gratitud por el apoyo del LKBN Antara y el Parlamento Indonesio para el Programa de Greening en su territorio.

Espera que la comunidad pueda mantener y usar los árboles plantados junto con el gobierno de la aldea.

«Estamos listos para guiar y asegurarnos de que estos 500 árboles puedan crecer. En el futuro, todavía hay mucho país seco que puede usarse para el ecologización y la seguridad alimentaria», dijo.

Con la cooperación entre las instituciones estatales, los gobiernos locales y la comunidad, se espera que la aldea de Sendangasri crezca como una aldea turística competitiva y sombreada y ofrece beneficios sostenibles para el medio ambiente y las generaciones futuras.

