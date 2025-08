LKBN Antara – El gobierno de Regencia de Samosir extiende miles de semillas de peces en el lago Toba

Samosir, Sumatra del Norte (Antara) -lkbn Antara a través del Programa de Responsabilidad Social del Medio Ambiente (TJSL) colaboró con el Gobierno de Regencia de Samosir, en el que se liberan 3.000 semillas de peces de oro en las aguas del lago Toba para maximizar los esfuerzos para mantener el equilibrio en el equilibrio del área de Ecosis natural.

With the theme ‘Spreading Fish Seeds, News Agency Between Maintenance of Lake Toba’ The activity which also aims to optimize the availability of endemic fish for the needs of the community was attended by the Director of Commercial Business Development and IT LKBN Perum Between Jaka Sugiyanta, Regent of Samosir Vandiko Timotius Gultom, TJSL Manager and Communication of LKBN Companies

Director comercial de desarrollo empresarial y perum LKBN entre Jaka Sugiyanta, dijo, la liberación de miles de semillas de peces basadas en fenómenos naturales que tuvieron lugar recientemente en la mayoría de las aguas del lago Toba en la regencia de Samosir, resultó repentinamente en cientos de toneladas de masas cuyas bolas cuyas bolas.

«Conocer información sobre fenómenos naturales tiene lugar en el lago Toba, donde cientos de toneladas de peces murieron repentinamente, tomamos la iniciativa de agregar semillas de peces, de modo que se mantiene el ecosistema natural en el lago Toba. Con suerte, las próximas cinco meses, las semillas de peces que se extenderán a proteger el ecosistema de más ecosistema del lago del lago del lago de la lago de la lago de la lago de la lago y pueden satisfacer las necesidades de las personas en las aguas de las aguas de las aguas de las aguas de la lago.

Mientras que el regente Vandiko Gultom expresó su aprecio y orgullo por la presencia del LKBN Perum Antara -Rangen que se tomó el tiempo de visitar Samosir Regency y nombrarlas como una de las actividades del Programa LKBN TJSL entre 2025.

Aunque hay 540 distritos/ciudades en Indonesia, Samosir Regency es una de las opciones de LKBN entre la implementación de este programa TJSL.

«Por supuesto, nos sentimos orgullosos y muy agradecidos por la presencia del director, junto con las filas. Es cierto que el fenómeno natural en el lago Toba Samosir resultó recientemente en la cantidad de pesca repentina, este incidente tuvo un gran impacto en que los ciudadanos tuvieron daños y el equilibrio del ecosistema de los más dañados», dijo.

«Hemos pedido al equipo de expertos de la universidad que investigue este fenómeno natural y, con suerte, miles de semillas de peces que se extendieron anteriormente también puede restaurar el equilibrio de la naturaleza cuyos beneficios pueden sentir las personas en las aguas del lago Toba», dijo Vandiko.

En esa ocasión, Vandiko también esperaba que el LKBN Perum fuera fundada como una empresa estatal de propiedad (bumn) que se ocupa de las noticias y la distribución de la información, siempre podría colaborar con el gobierno de la regencia de Samosir para publicar el desarrollo del rendimiento del desarrollo de masas en la regencia de Samosir en la regencia de Samosir en el mundo.

«Esperamos que la regencia y el Antara de Samosir no solo puedan continuar trabajando juntos en esta actividad, sino también en las siguientes actividades en términos de proporcionar información sobre la regencia de Samosir con el desempeño del turismo, la agricultura y el desarrollo comunitario para ser mejor conocidos en toda Indonesia. Y, por supuesto, todo esto es para el progreso de Samosir», dijo Vandiko.