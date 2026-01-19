Lista completa de precios del oro en Pegadaian hoy

Yakarta (ANTARA) – Lista completa de precios del oro en el sitio web de Pegadaian el lunes 19 de enero de 2026.

Galería24

0,5 gramos: Rp. 1.410.000

‎1 gramo: 2.688.000 rupias.

‎2 gramos: Rp. 5.297.000

‎5 gramos: 13.143.000 rupias

10 gramos: 26.216.000 rupias

‎25 gramos: 65.378.000 IDR

‎50 gramos: 130.653.000 rupias

‎100 gramos: 261.177.000 rupias

‎250 gramos: 651.337.000 rupias

500 gramos: Rp. 1.302.673.000

‎1.000 gramos: 2.605.344.000 rupias

USB

0,5 gramos: Rp. 1.481.000

‎1 gramo: 2.739.000 rupias

‎2 gramos: 5.437.000 IDR

‎5 gramos: 13.434.000 IDR

10 gramos: 26.726.000 rupias

‎25 gramos: 66.685.000 IDR

50 gramos: 133.095.000 rupias

‎100 gramos: 266.085.000 rupias

250 gramos: 665.016.000 rupias

500 gramos: Rp. 1.328.471.000