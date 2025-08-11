«Light Wonderland» Semarah Grand Maerakaca Taman Mini Central Java

Semarang (Antara) -Pt PRPP Java Central (Perseroda) celebra el evento «Lights Wonderland» en la Área Grand Maerakaca Taman Mini de Java Central, Semarang, del 15 de agosto al 14 de septiembre de 2025.

El Director de PT PRPP Central Java Heri Kristanto, en Semarang el lunes, explicó que el evento «Light Wonderland» presentó giras nocturnas, con espectaculares atracciones de luz.

De hecho, dijo, la implementación en colaboración con Luna Light International sería la primera en Indonesia.

«Invitamos a Luna Light International de China a hacer una actividad en Maerakaca, porque aumentaremos el nombre de Maerakaca para que pueda aparecer nuevamente», dijo, después de haber conocido al gobernador de Java Ahmad Lutfi.

Como una compañía regional propiedad del gobierno provincial central de Java, dijo, PRPP quiere «Lights Wonderland» un mes de turismo nocturno completo en Java Central, especialmente en la ciudad de Semarang.

La ubicación del evento «Light Wonderland» en Grand Maerakaca, exactamente en la antigua crónica de Surakarta, Semarang, Pati, Kedu y Pekalongan, que estará decorada con luces temáticas.

Para crear un jardín de ensueño de estilo moderno -atmosfera, el «seguimiento de manglares» en el borde de Grand Maerakaca también estará decorado por las luces brillantes.

Dijo que los visitantes también podrían disfrutar de la belleza de las luces usando un bote en el lago Maerakaca.

Según él, el potencial de mercado en Java central está relacionado con el turismo nocturno, especialmente relacionado con las atracciones de luces y lámparas de jardín, bastante grande.

Se espera que la presencia de «Lights Wonderland» en Grand Maerakaca haya acercado a las personas para disfrutar de la belleza de la luz sin tener que ir al extranjero.

Para poder disfrutar de la belleza de las luces por la noche, los visitantes solo tienen que pagar un boleto por RP. 25,000 RP. 35,000.

El precio aún puede ser más bajo si Luna Light International luego da un descuento en un momento determinado.

«También ajustamos el precio del boleto a la capacidad de las personas en Java Central», dijo.

Además de levantar el nombre de Grand Maerakaca y dar un hermoso espectáculo de luces, también se espera que el evento «Lights Wonderland» atraiga a los inversores a querer ingresar a Java.

Mientras tanto, Java Gouverneur Central Ahmad Lutfi dio la bienvenida y respalda completamente que el evento «Lights Wonderland» se puede realizar porque puede estimular la economía regional.

«Bien. Apoyo eso. Más tarde vengo allí. Pasando la belleza de las luces juntas», dijo.