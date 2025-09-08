LFSP está listo para facilitar a cientos de miles de estudiantes en Java Central

SEMARANG (Antara) – La gestión del Instituto de facilitación y sinergia de Pesantren (LFSP) de la provincia de Java Central se confirmó oficialmente que difundió a cientos de miles de estudiantes en diferentes regiones de la provincia.

Java Central -El gobernador Ahmad Lutfi en Semarang explicó el lunes que el componente LFSP consistía en Kiai, las madres Nyai, así como académicos que influyeron en Java.

Según él, esto es potencialmente extraordinario, porque además de dar educación religiosa en Pesantren también puede mover a la comunidad.

«Este potencial es el final de crear una atmósfera ordenada y pacífica en nuestra región», dijo, después de la inauguración de la gestión central de Java LSFP para 2025-2030.

La formación de LFSS es una implementación de la ley número 18/2019 con respecto al pesantreno y la regulación regional de la provincia central de Java número 10/2023 con respecto a la facilitación y la sinergia de Pesantren.

Vicegobernador de Java Central Taj Yasin Maimoen agregó que se formó la existencia de LFSP para cumplir con el programa de aportes y pesantreno.

La cifra que se conoce como Gus Yasin dijo que el LFSP sería un contacto entre Pesantren y varias organizaciones de equipos regionales (Abierto), como la oficina de educación y cultura, la oficina de salud y otras agencias.

«Esta facilitación es para que los estudiantes y el pesantreno puedan ser enormes. Uno de los programas de Santri Fair que se coordinará con los campus en el hogar y en el extranjero como Yemen, Egipto, Alemania», dijo.

El jefe de la Oficina Regional del Ministerio de Religión de Java Central Saiful Mujab declaró que el paso era un avance importante porque la institución Pesantren pudo identificarse bien y se le indicó que se diera cuenta de un gran pesantreno.

«Java central se convirtió en la primera provincia en formar una institución de facilitación y sinergia de Pesantren», dijo.

En Java central hay más de 5,000 pesantreno con casi 600 mil estudiantes, que serán ayudados por la facilitación de la institución.

Mientras tanto, el presidente de Java Central LFSP, Hasyim Muhammad, dijo que en las primeras fases de la institución se centraría en las regulaciones organizacionales y la preparación del programa.

«Dios estará preparado en octubre, habrá una reunión de presupuesto. Actualmente estamos en relación con ferias extranjeras, podemos implementar inmediatamente programas, pautas técnicas y mecanismos de reclutamiento. La colaboración con 40 instituciones terciarias nacionales se puede implementar de inmediato», dijo.

Agregó que la existencia de LFSP fue un paso importante para el reconocimiento y el fortalecimiento del pesantreno.

«Pesantren se centra no solo en el conocimiento religioso, sino también en la ciencia general y los problemas sociales. Esta institución facilitará la sinergia del programa del gobierno provincial con pesantreno, de modo que la comunidad en general puede sentir los beneficios», concluyó.

