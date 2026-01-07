Ley sobre el uso de medios de comunicación y aplicaciones digitales según Muhammadiyah

Solo (ANTARA) – Los avances tecnológicos han dado lugar a diferentes puntos de vista sobre la disposición de la ley muamalah en la era actual.

En respuesta, la Universidad Muhammadiyah de Surakarta (UMS) ha expresado sus opiniones a través del profesor de la Facultad de Religión Islámica (FAI), Dr. Isman, SHI, SH, MH, que se presentarán a través del estudio Tarjih sobre el tema de la ley Halal/Haram, tecnología y aplicaciones de los medios de comunicación.

Isman inició el debate aclarando la comprensión del significado de los medios y aplicaciones de comunicación, que a menudo se malinterpretan o simplemente se interpretan como dispositivos digitales. Además, la importancia de los medios y aplicaciones de comunicación está relacionada con el contenido producido.

«El significado de medios de comunicación y aplicaciones digitales no se refiere sólo a los dispositivos, sino también al contenido producido», dijo el martes en Solo, Java Central.

Esta vez la discusión comenzó con preguntas planteadas al Consejo Tarjih a través de la sección de preguntas y respuestas de la edición 2022 de Suara Muhammadiyah. Estas preguntas incluyen: 1. la presencia de emojis en los teléfonos inteligentes que son pornográficos, 2. Cuando no hay conexión, los símbolos de las aplicaciones y de Microsoft en las computadoras están dominados por símbolos de otras religiones, 3. Cuando no hay conexión, las cosas falsas dominan más que las verdaderas.

“Estas preguntas generalmente plantean dudas sobre el contenido de los medios de comunicación y las aplicaciones”, explica.

En la literatura contemporánea sobre fatwas, hay dos aspectos a la hora de responder a algo. Primero, cómo establecer leyes. En segundo lugar, el resultado de determinar la ley de algo. Aunque existen muchos desacuerdos sobre este tema, el Consejo Muhammadiyah Tarjih está tomando medidas progresivas para difundir decisiones que sirvan como directrices para Muhammadiyah.

Para evitar malentendidos que provoquen discrepancias, Isman dijo que hay tres aspectos del resumen que deben estudiarse con mayor profundidad.

Ventaja de información o mafsadat

¿Lo rechazas todo o rechazas algo y aceptas algo?

Opaca al-hukmu ‘será al-gholily attau al-umuru maxhididi’

Isman dijo que Muhammadiyah cree que el contenido en las redes sociales y las aplicaciones de redes sociales está permitido (permisible) basándose en las palabras del Profeta «» (tú sabes mejor sobre tus asuntos mundiales). Isman enfatizó que lo que se utiliza como decisión legal no es el contenido, sino la capacidad del usuario o usuarios.

«Lo que se utiliza como decisión legal no es el contenido, sino la capacidad del usuario para restringir cosas prohibidas», dijo.

El Consejo Tarjih opta por promover u orientar la capacidad de sus usuarios. Este es el tema y epicentro de la ley de medios de comunicación y sus aplicaciones.

Además, Isman explicó que Muhammadiyah utilizó un enfoque burhani al promulgar esta ley. También reveló que el enfoque de Burhani sobre esta cuestión se refleja en la decisión de la 30ª Conferencia Nacional de Tarjih sobre Jurisprudencia de la Información. Hay tres valores básicos en la jurisprudencia informativa de la decisión de la 30ª Conferencia Nacional de Tarjih.

1. monoteísmo

2. Al-Akhlaq al-Karimah

3. Beneficios

«Estos tres valores básicos deben cumplirse en su totalidad. Si alguno de ellos no se cumple, entonces la ley permitida sobre el uso de aplicaciones y medios de comunicación no es válida o no se puede decir que sea permisible», concluyó.