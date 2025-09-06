«Lelanane Mountain» entregó el país para caminar a casa

MAGELANG (Antara): la disculpa por la élite gobernante por administrar la nación y el estado que finalmente resonó después de que las personas han establecido la empresa espejo para que se dieran cuenta de que los líderes deben ser legal y también sensibles y autorizados.

Por supuesto, la solicitud no fue suficiente para resonar solo en el aire de la declaración. Debe continuar de inmediato por los pasos reales de mejora cuyos resultados se consideran públicos, ya que parece que son útiles y satisfacen las necesidades de las personas.

Como si quisieran enfatizar que las personas son su patrón y que la élite realmente funciona para el patrón, es que no se titula poema presentado en voz alta por el poeta Magelang Munir Syalala.

Leyó el poema en una serie de actuaciones rituales de oración, «Término de montaña», en poder de la comunidad de los cinco montañas en el Templo Mendut y continuó en la etapa abierta del estudio Mendut, Magelang Regency, Central Java, jueves (4/9) por la noche hasta finales de medianoche.

El activista de la comunidad incluye agricultores con base en Hamlet en cinco montañas (Merapi, Merbabu, Andong, Sumbing y Menoreh) que rodean la regencia de Magelang con sus redes en varios lugares, incluidos observadores culturales, observadores de arte y tradiciones, estudiantes y académicos. Munir es parte del círculo de energía de la comunidad.

El gran fragmento de los dos trofeos de poesía: «Esta nación no está en orden. Tenemos un sistema. Tenemos leyes. Tenemos las autoridades. ¿Pero hacer todo realmente con nosotros? ¿O simplemente un gran escenario, y nos vemos obligados a ser espectadores que pagan por boletos, sin participar en determinar la historia?».

La llama del fuego de docenas de antorchas al margen de las piedras en el estudio que se convirtió en el centro de actividad, biblioteca y rastros de la comunidad, fortaleció el mensaje de que el evento reflejaba el miedo a las personas que habían llegado a la corona del país que estaba equivocado. El miedo se manifestó en una manifestación en al menos las últimas dos semanas en diferentes ciudades y a través de plataformas digitales.

Munir no apareció solo esa noche. Andere Kunstdichters en activisten, Zoals Wicahyanti Rejeki, Novian Nugroho, Siwi Siwi Kawuryan Winansit, Hudi Danu Wuryanto, Haris Kertarhardjo (mentira Thian Hauw), en Danu «de Ster» Wiratmoko, Presenteer Poëzie en Geguritan, (GeG Muse (Gus Mus) y Wiji Thukul. El anfitrión que también fue el cerebro detrás de la comunidad de cinco montañas, Sih Agung Praseteto, llamó a la elegante noche esa noche la «poesía del desfile de cinco montañas para el país».

La versión ritual «Letane Mountain» comienza con una procesión que corre descalzo a través de los cinco activistas de la comunidad de montaña desde el estudio Mendut hasta el templo Mendut, a unos 300 metros de distancia. Cada participante corre con ropa blanca con ropa blanca. El plato de comida para aquellos que estuvieron presentes esa noche en la actuación en el estudio Mendut, también todo, a saber, arroz sabroso blanco, vermicelli, galletas blancas, yuca y agua. Intentos de superar el país de la penumbra actual y el estado oscuro.

En la procesión en el Templo Mendut, llevan, entre otras cosas, rosas rojas y blancas, suenan y encienden el Hio. También aportaron propiedad en forma de escritos coloridos en papel sujeto a bambú, sobre los temas de la versión anual de los cinco festivales de montaña que se han realizado independientemente de la comunidad hasta ahora.

Varios temas del festival que, entre otras cosas, están formulados en Javanese Las almas del alma (2009), Sudro Satrio (Ngulandoro) (2010), Calcular (2011), Para ir al agua real (2012), Village Inner Variety (2012), Mulat Kahangan Sungsang (2013), Hablar con el marco (2014).

Además, The Mountain Mantra (2015), Pala (2016), Mari Goblok Artem (2017), Still Goblok Bareng (2018), Mount Lumbung Budaya (2019) ,, Donga SlametAlerta de Virus Mundial (2020), alteración de las aldeas contemporáneas tradicionales (2021), Reina de las revelaciones (2022), El problema está en una situación (2023), Correr (2024), y Proveedores sanos de Sinengker (2025).

Estos temas se presentan nuevamente porque el valor es considerado importante por la comunidad en relación con los esfuerzos con la gente y la élite para mejorar el estado del país de los disturbios que ahora es estable y luego mejorar a Brilliant.

El evento llamado «Lelana Mountain Term», presenta una imaginación sobre el lanzamiento de los valores de la sabiduría, la justicia, la prosperidad, la dureza y el equilibrio que han sido investigados por los ciudadanos de la comunidad de las cinco montañas para vivir en un buen estado y nación.

Antes de Paradaksina una vez en el patio del templo Mendut en el paraguas de la atmósfera del cielo hasta la noche, los activistas de la comunidad se cruzaron perfectamente fuera de la cerca. Escuchan al titiritero Agugg presenta la canción de Javanese sobre la bondad del país, la seguridad de la nación y las virtudes de la vida.

El culturalista de la Comunidad de los Cinco Monte Sutanto Mendut repite un mensaje importante en la historia que proviene del libro Jataka y el libro de Pancatantra que se almacena en el alivio del templo Mendut que se construyó en el siglo IX, a saber, sobre un bulus ayudado por unos pocos gansos para volar la tierra del cielo. Sin embargo, cuando en el aire es negligente que el mensaje esté en silencio y no permanezca sorprendido. Finalmente, la tortuga cayó y murió.

El mensaje de la historia recuerda al gobernante y a la élite que siempre sean humildes y autosuficientes, por lo que el liderazgo no solo es legal, sino que aún es creíble y no.

La preocupación por el estado del estado ha sido transmitida recientemente por el presidente Pabowo Subianto. También le pidió a la comunidad que continuara creyendo en su gobierno para superar la situación y hacer esfuerzos para mejorar la situación y lograr el progreso de la nación.

En la capacidad de representar a todos los miembros del Parlamento Indonesio, el vicepresidente del Parlamento Indonesio Sufmi Dasco Ahmad transfirió una disculpa por los errores y deficiencias de los representantes de las personas durante sus deberes y funciones, y realizar una evaluación e improviso extensas en el tiempo más corto posible.

«Este país está buscando una casa de carretera», dijo otra regla en el poema titulada.

El camino a casa de la base de la nación indonesia, espíritu que da una gracia al universo, el agua indonesia que ofrece abundantes alimentos nutricionales internos y es un lenguaje gradual de indonesio para fortalecer la realidad de la diversidad.