Legislador: Semarang to a Film City a través de un festival de cortometraje

SEMARANG (Antara) – Miembro de la Comisión de la Cámara de Representantes VII Samuel Wattimena dijo que el festival de cortometraje de Lawang Sewu 2025 fue el punto de partida de la ciudad de Semarang, Central Java como productor de cine nacional.

El presidente del Comité del Festival de Cortometraje de Lawang Sewu 2025 en Semarang el lunes, en apoyo de los esfuerzos del gobierno de la ciudad de Semarang para hacer de la capital del centro de Java como una de las ciudades de productores de cine nacionales.

«El Ayuntamiento de Semarang inmediatamente hizo un festival de cortometraje que cuesta más probable», dijo.

Consideró el lado positivo de un cortometraje que era más fácil de compartir a través del dispositivo.

Este importante paso, continuó, es un paso positivo para el mensaje que se transfiere, se puede socializar más rápido y más.

«El trabajo de cortometraje producido debe usar el lenguaje cinematográfico para socializar los problemas culturales, la economía y varios problemas de vida que nos rodean», dijo.

El festival de cortometraje de Lawang Sewu 2025, dijo, fue seguido por participantes de diferentes regiones en Java Central

Es por eso que espera que los participantes puedan levantar diferentes fuerzas culturales de sus respectivas regiones.

Por lo tanto, los participantes pueden intercambiar información sobre problemas culturales, sociales y diferentes de la vida.

«Aproveche el festival de cortometraje para ser un medio para comunicar nuestras diferencias. Otras ciudades pueden aprender de nosotros, podemos aprender de otras ciudades», dijo.

