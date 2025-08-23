Legislador Samuel Wattimena Problemas de inventario en Kendal Kek

SEMARANG (Antara) – El miembro de la Comisión VII de DPR, Samuel Wattimena, tiene varios problemas con los cuales el gerente de la Zona Económica Especial de Kendal (KEK), Java Central, que se introducirá en la discusión sobre la Ley de Propiedad Industrial.

«Lo más importante es el problema de las regulaciones. Hasta ahora, muchas regulaciones regulan el funcionamiento de un área industrial», dijo Samuel durante una visita a Kendal Kek, el viernes.

Dio un ejemplo para decidir sobre una producción requiere muchas fases que deben transmitirse.

Según él, la competencia industrial es bastante realista, especialmente otros países que también producen productos comparables.

«Sin mencionar que discutir el problema de la calidad de los recursos humanos. Los problemas de transporte también son una preocupación para nuestro país geográficamente separado», dijo.

Es por eso que, dijo, la discusión sobre la Ley de la Zona Industrial se discutirá promoviendo el Ministerio de la Industria como punta de lanza.

El regente de Kendal Dyah Kartika Permanasari reconoció la certeza sobre las regulaciones como un factor importante en un área industrial, además de la competencia global y la estabilidad política.

«Actualmente, el 90 por ciento de la gestión de licencias en Kek Kendal sigue siendo la autoridad central», dijo.

A través del proyecto de ley industrial, espera la división de autoridad a nivel regional.

Mientras que el director de implementación de Kek, Kendal Juliani Kusumaningrum, dijo que el crecimiento económico en el área industrial podría contribuir a la economía.

«Hay diferentes agencias que tienen que sentarse juntas, para que las inversiones puedan llegar más bien.

Era de la opinión de que solo la asignación de estímulos fiscales no era suficiente para el desarrollo de un área industrial, sino que también debe estar respaldada por la voluntad de la infraestructura.

