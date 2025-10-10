Legislador: La ley de turismo marca un cambio en el desarrollo del turismo

Purwokerto, Java Central (ANTARA) – La miembro del Comité VII de la Cámara de Representantes, Siti Mukaromah, dijo que la nueva ley de turismo se aprobó el 2 de octubre de 2025, lo que marca un importante cambio de paradigma en el desarrollo del sector turístico nacional, desde un sector orientado a la industria a uno basado en ecosistemas.

“Esta ley ya no considera el turismo solo como una industria, sino como un ecosistema que incluye muchos elementos que van desde destinos, cultura, mipymes, educación e infraestructura”, dijo el viernes por la tarde después de socializar la ley de turismo en Purwokerto, Banyumas Regency, Java Central.

Dijo que el paradigma del ecosistema en el turismo coloca todos los elementos de apoyo como parte integral del desarrollo del destino.

Las MIPYMES, dijo, son un pilar importante ya que desempeñan un papel complementando las atracciones turísticas a través de delicias culinarias, souvenirs y otros servicios de apoyo.

“Este movimiento turístico debe involucrar a las MIPYMES a gran escala. mercancías y los souvenirs son parte de lo que da vida a un destino”, afirmó.

Además de las mipymes, continuó, el sector cultural también es un elemento importante, ya que cada región de Indonesia tiene bienes culturales únicos y puede convertirse en una atracción turística por derecho propio.

«Queremos que cada destino resalte su singularidad cultural para que los turistas no se concentren sólo en un punto, sino que se distribuyan uniformemente en diferentes regiones», dijo.

Dijo que la ley también presta mucha atención al desarrollo de las villas turísticas como punta de lanza del turismo comunitario.

A través de estas nuevas regulaciones, dijo, se espera que las aldeas construyan un ecosistema turístico integrado con el medio ambiente.

«No todas las aldeas turísticas necesitan tener todo el equipamiento. Pueden complementarse entre sí con las aldeas vecinas para formar un turismo integrado que impulse la economía local», afirmó.

En la ocasión, el legislador del distrito electoral de Banyumas-Cilacap también alentó a las mujeres a aprovechar las oportunidades que brinda esta nueva ley.

Según él, las mujeres tienen altas capacidades creativas que pueden optimizarse en diversos sectores que apoyan el turismo.

«Hasta ahora, los destinos turísticos a menudo se consideran propiedad sólo de aquellos que tienen un gran capital. De hecho, hay muchas oportunidades simples que pueden ser explotadas, como la gestión de delicias culinarias, baños turísticos, pequeños medios de transporte como odong-odong, o incluso la fotografía para los jóvenes», dijo.

Espera que con un enfoque ecosistémico, el turismo nacional pueda crecer de manera más inclusiva, sostenible y uniforme en todas las regiones.

«A través del ecosistema turístico, queremos que el desarrollo no sólo se centre en las grandes ciudades, sino también en reactivar la economía de las aldeas», afirmó Siti.

Una de las participantes de la actividad, Ristinah, admitió que estaba cada vez más motivada para desarrollar su negocio luego de participar en actividades de socialización en el campo de la Ley de Turismo, que se esperaba brindara grandes oportunidades para los actores empresariales en los destinos turísticos.

Dijo que la existencia de destinos turísticos, especialmente pueblos turísticos, impulsaría la economía de la comunidad al abrir nuevos mercados para los productos locales.

«Si hay un destino turístico en nuestra aldea, creo que realmente apoyará a las pequeñas empresas como nosotros. Automáticamente habrá necesidad de artículos culinarios y recuerdos para que las mipymes podamos proporcionarlos», dijo, un actor de las mipymes en la aldea de Kedugrandu, distrito de Patrikraja, Banyumas.

La mujer conocida popularmente como Resti admitió que dirige una empresa de catering y diversos productos alimenticios procesados, como bebidas cítricas de cúrcuma, sambal galak y chips de miel elaborados con plátano.

Según él, todos sus productos cuentan con licencias comerciales como números de registro comercial (NIB), productos alimenticios industriales para uso doméstico (PIRT) y certificados halal.

«Gracias a Dios todos nuestros productos tienen licencia. Además de dejarlos en los establos, también participamos en el mercado de agricultores todos los domingos por la mañana facilitado por el Ministerio de Agricultura. Si hay un movimiento de alimentos baratos (GPM), también participamos», dijo.

Considera que la socialización de la ley de turismo es de gran utilidad porque permite entender que la existencia de villas turísticas también atiende y fortalece a las pequeñas empresas de los alrededores.

«Así que estamos más entusiasmados. Si aparece un pueblo turístico, automáticamente nos promocionan. Por ejemplo, una vez participé en la gestión de Madang Bulak, donde muchas pequeñas mipymes recibieron ayuda porque también se podían anunciar nuevos productos», dice Resti.

