Yakarta (ANTARA) – El legislador de la Asamblea Popular Regional de Java Oriental (DPRD), Harisandi Savari, afirmó que la industria del petróleo y el gas en la región de Madura tiene el potencial de mejorar la economía de la comunidad local si se puede maximizar el sistema de participación en los beneficios y la participación en la gestión del petróleo y el gas.

«Vemos que el petróleo y el gas tienen un gran potencial para impulsar la economía local, especialmente si realmente se maximiza el reparto de beneficios y la participación en la gestión del petróleo y el gas», dijo Harisandi Savari, miembro del DPRD de Java Oriental, cuando fue contactado desde Surabaya el martes.

Según el miembro de la Comisión D, la riqueza de petróleo y gas de Madura, incluidas las reservas potenciales de petróleo y gas, podría ser una fuente de mayores ingresos regionales y prosperidad comunitaria si se fortaleciera la proporción de ganancias, especialmente del gobierno central a las regiones.

Harisandi explicó que se espera que la participación (PI) o participación regional en la gestión de bloques de petróleo y gas, que actualmente oscila entre el 9 y el 10 por ciento en varias regiones, genere ingresos adicionales para los gobiernos distritales y provinciales.

De esta manera, el ingreso original regional (PAD) aumenta y puede utilizarse para el desarrollo de infraestructura y programas de empoderamiento económico comunitario.

«El potencial del petróleo y el gas puede mejorar la economía local, siempre y cuando la parte de los ingresos sea justa y bien gestionada», afirmó este político del PKS.

Añadió que la República Popular Democrática de Java Oriental continúa fomentando la existencia continua de la industria del petróleo y el gas, no sólo en beneficio de las empresas o del gobierno central, sino que de hecho tiene un impacto real en el pueblo madurese.

Esto incluye el uso de los ingresos del petróleo y el gas para construir instalaciones públicas y mejorar los servicios comunitarios.

«Queremos disipar la percepción negativa hasta ahora de que Madura es sólo un área de exploración sin beneficios significativos para las comunidades locales, mientras que las ganancias fluyen en gran medida fuera de la región o del centro», dijo.