Latinos Band entretiene a los amantes de la música latina en solo

SOLO (Antara) – La banda de latinos entretuvo a los amantes de la música latina en Solo y sus alrededores durante el espectáculo en la capacidad de Londo Zampung Kampung Laweyan Hotel Solo, Central Java, viernes por la noche.

El baterista de Latinos Santiago, residente de España, dijo que hasta ahora la música latina se ha mostrado en varias ciudades importantes de Indonesia, como Yakarta, Bali y Yogyakarta.

Sin embargo, admitió que la música latina todavía rara vez se toca en las áreas en solitario y sus alrededores. Es por eso que quiere presentar música latina a los amantes de la música a través de este programa.

«A menudo voy a cafés en solo, pero nunca he visto una banda que traiga un género como este. Creo que podría no haber allí, así que esta es una oportunidad. Quién sabe que muchas personas no conocen música latina, pero después de haberlo escuchado», dijo.

En esta aparición, él y otros miembros de la banda traerán no menos de dos sesiones con cada sesión, serán cantados por 17 canciones.

«Por cierto, cuando todavía vivía en España, tuve tiempo de estudiar música. Incluso llegué a la escuela de música durante tres años», dijo.

Mientras tanto, el pianista Latinos Bayu dijo que el programa complementa las versiones musicales de diferentes géneros en solo.

«Debido a que el latín sigue siendo raro, la banda que trae específicamente la música latina en solo sigue siendo rara. La esperanza es más diversa, ya hay muchos keroncongs, música javanesa, música occidental. Esto complementará a los existentes», dijo.

Además de Santiago y Bayu, hay adib en guitarras acústicas y eléctricas, yoga en el bajo, así como dos vocalistas de Wulan y Wahyu.

Dijo que algunos títulos de canciones hasta ahora se han convertido en un favorito de los amantes de la música latina y que a menudo se reproducen cuando aparecen, incluidos Vlare y Bamboleo.

«A veces hay solicitudes, como Makarena y Asereje», dijo.