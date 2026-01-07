Las visitas turísticas durante la Navidad en Wonosobo fueron 197.058 personas

Wonosobo (ANTARA) – El número de visitas turísticas durante las vacaciones de Navidad de 2025 y Año Nuevo de 2026, es decir, del 20 de diciembre de 2025 al 4 de enero de 2026, en Wonosobo Regency, Java Central, llegó a 197.058 personas.

El jefe de la Oficina de Turismo y Cultura de la Regencia de Wonosobo, Fahmi Hidayat en Wonosobo, dijo el miércoles que las visitas turísticas estuvieron dominadas por turistas nacionales con un total de 196.763 personas, mientras que los turistas extranjeros se registraron con 295 personas.

Los turistas extranjeros que visitan Wonosobo están dominados por turistas de Malasia, Singapur y varios países de la región europea.

Según él, el pico de visitas turísticas se producirá el 28 de diciembre de 2025. Sin embargo, hasta el final de las vacaciones de Navidad, el 4 de enero de 2026, se observó que el flujo de visitas turísticas a diversas atracciones turísticas de Wonosobo se mantuvo estable, especialmente a destinos turísticos de naturaleza y montaña.

Dijo que varias de las principales atracciones turísticas eran los destinos favoritos de los turistas durante las vacaciones de Navidad, incluidas Sunrise Sikunir, Telaga Warna, Telaga Menjer, Curug Sikarim, Langit Park y Panama Tea Garden.

Estos destinos ofrecen belleza natural, panoramas típicos de la meseta de Dieng y experiencias turísticas inolvidables.

Además de estos atractivos turísticos, escalar el monte Prau también es un gran atractivo para los turistas, especialmente para los turistas con intereses especiales y amantes de la naturaleza.

Según los datos del campamento base de escalada del Monte Prau recopilados por PT Palawi Risorsis, se registró que al menos 13.000 escaladores escalaron el Monte Prau durante las vacaciones de Navidad y Año Nuevo.

Dijo que este desempeño muestra una tendencia positiva para el crecimiento del turismo en comparación con el año anterior.

«En comparación con las vacaciones de Navidad y Año Nuevo del año pasado, el número de visitas turísticas durante la Navidad de 2025-2026 aumentó entre un 2 y un 3 por ciento. Esto es un indicador de que Wonosobo sigue siendo el destino turístico favorito para las vacaciones, especialmente para el turismo de naturaleza y montaña», dijo.

Fahmi dijo que específicamente para el turismo de escalada en el Monte Prau, los aspectos de seguridad y el cumplimiento de los procedimientos operativos estándar (SOP) para la escalada siguen siendo una prioridad.

Todos los escaladores deben registrarse en el campamento base oficial, cumplir con las cuotas de escalada y equiparse con suficiente equipo de escalada.

«Continuamos trabajando con los administradores, incluido PT Palawi Risorsis y otras partes relacionadas, para garantizar que la implementación de los SOP para la escalada se realice sin problemas. La seguridad de los escaladores no es negociable, por lo que la educación y la supervisión continúan», dijo.

Explicó que el aumento de las visitas turísticas no puede desligarse de los esfuerzos por mejorar la calidad de los servicios en los destinos, fortalecer las promociones y las sinergias intersectoriales para mantener la seguridad, la limpieza y el confort de los turistas.

La esperanza es que el desempeño positivo durante las vacaciones de Navidad pueda convertirse en capital semilla para impulsar el crecimiento del turismo en Wonosobo en 2026.

«El turismo no se trata sólo del número de visitas, sino también de la calidad de la experiencia turística y su impacto en la economía de las comunidades locales», afirmó Fahmi.