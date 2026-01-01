Las visitas turísticas a Batang alcanzarán las 120.252 personas en 2025

Batang (ANTARA) – El gobierno de Batang Regency, Java Central, ha declarado que el número de visitas turísticas llegará a 120.252 personas en 2025, frente a las 117.757 personas del año anterior.

Ulul Azmi, jefe de la Oficina de Turismo, Juventud y Deportes de Batang Regency en Batang, dijo el jueves que, según los datos, efectivamente hubo un aumento en el número de visitantes en comparación con el año anterior, aunque el aumento no fue significativo.

“Sí hay un aumento, aunque no está tan ocupado como esperábamos”, afirmó.

Según sus palabras, las visitas turísticas a varios destinos turísticos durante las fiestas y el Año Nuevo 2026 no han resultado demasiado intensas.

Esta condición, dijo, puede verse afectada por el corto tiempo entre las vacaciones de fin de año y las vacaciones del Eid previstas para 2026, por lo que algunos turistas pueden optar por posponer sus planes de vacaciones.

«Uno de los principales factores que afectan esta condición son las consideraciones económicas y el tiempo de vacaciones de la gente. Muchos turistas optan por ahorrar su presupuesto y tiempo de vacaciones para el Eid 2026, que no está lejos del final de este año», dijo.

Recomendó algunos de los principales destinos turísticos para que los turistas los visiten, como la playa de Sigandu, la playa de Ujungnegoro, la playa Safari, Java Central, el área turística natural de Sikembang y la plantación de té de Pagilaran.

Asimismo, dijo, recordó a los turistas que siempre prioricen la seguridad al viajar, especialmente en condiciones climáticas que a menudo llueve.

«Instamos a los turistas a estar siempre alerta. Si el clima se vuelve repentinamente extremo, deben buscar inmediatamente un lugar seguro. En las zonas costeras se deben esperar maremotos, mientras que en las zonas montañosas también se debe tener en cuenta la posibilidad de deslizamientos de tierra», dijo.

