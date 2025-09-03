Las refinerías de Cilacap presentan el programa «Cool Mascot» para el empoderamiento comunitario

Cilacap (Antara) – Pertamina International Refinery (KPI) RU IV Cilacap introdujo el programa «Cool Mascot» o la comunidad de la ciudad creativa y fue planeado como un intento de mejorar la calidad de las personas en el área operativa.

The program was centered in Donan RW 14 Village, Cilacap Tengah District, Cilacap Regency, Central Java, with activities that include aloe vera cultivation, revitalizing vegetable agriculture, strengthening MSMEs on Aloe Vera, MSMEs based on the Primary service, and program management.

«Además de Donan como un área prioritaria porque está cerca de las áreas operativas de la empresa, el problema estratégico de la seguridad alimentaria en las áreas urbanas también es un desafío para satisfacer las necesidades familiares», dijeron el lunes CSR y SMEPP Cilacap Lifania Nugrahani durante la introducción del programa en Cilacap, el lunes).

Dijo que la «mascota genial» alienta a las personas a ser más productivas en el uso de un país limitado para mejorar bien.

Las «mascotas Coole» se centran no solo en los aspectos alimentarios, donde también tocan el lado económico y la salud pública «, dijo.

La secretaria del Subdistrito Central de Cilacap, Yunita Esteria Sibuea, agradeció el apoyo de la refinería Cilacap en el programa.

«Esperemos que este programa no se detenga hasta la primera fase, sino sostenible y permanecerá desarrollado en el año siguiente, por lo que la comunidad puede sentirse más amplio», dijo.

Mientras tanto, el presidente del Grupo Subur Lestari Farmers y el héroe local «Cool Mascot» Novi Haryani son gratitud a Pertamina.

«Gracias a este programa, podemos usar el jardín que se ha dejado vacío. Además, este programa también ha arrojado beneficios económicos», dijo.

El programa Cool Mascot tiene el apoyo de varias partes, incluida la Agencia de Medio Ambiente, el Politécnico del Estado de Cilacap, la Oficina de Agricultura, la aldea de Donan y el centro de Cilacap Puskesmas.

Esta iniciativa también respalda el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), especialmente los objetivos sin pobreza, sin hambre, vida saludable y próspera y lidiar con el cambio climático.

