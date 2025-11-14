Las quejas de los consumidores en OJK Solo están dominadas por el sector bancario

Solo (ANTARA) – Las quejas de los consumidores ante la Autoridad de Servicios Financieros de Solo (OJK) estuvieron dominadas por el sector bancario desde principios de este año hasta octubre de 2025.

El jefe de OJK Surakarta, Eko Hariyanto en Solo, Java Central, dijo el viernes que de enero a octubre, la Oficina de OJK Solo recibió 328 servicios de quejas de los consumidores realizados en línea a través de la Aplicación del Portal de Protección al Consumidor (APPK) y a través de cartas oficiales a OJK Solo.

«La mayoría de las quejas de los bancos, generalmente en el sector crediticio, se refieren a no querer ser subastados, no querer ser ejecutados, sobre lavado de dinero, sobre pedir ayuda», dijo.

Del número de servicios, según el tipo de categoría de queja, la mayoría consistió en quejas de crédito, es decir, 205 quejas o el 63 por ciento.

Dijo que las quejas dominan el sector bancario año tras año.

«Hay más población en el sector financiero que en los seguros y otras formas de financiación. Las quejas siempre son mayores. En la mayoría de los problemas de reestructuración de crédito, los clientes suelen pedir relajación o políticas de la industria en materia de pagos», dijo.

Posteriormente, la solicitud de relajación se presentó ante el OJK mediante denuncia. En esta cuestión, su partido no puede intervenir demasiado en el sector financiero, ya que esto va de acuerdo con las políticas de cada empresa.

«Cuando usted se queja con nosotros y la industria sabe que se han quejado de nosotros, la industria tiende a ser más deliberada a la hora de proporcionar políticas. Sin embargo, todavía volvemos a la política de cada sector», dijo.

Por otro lado, su partido continúa esforzándose por aumentar la educación financiera y la inclusión entre el público para que puedan comprender mejor el sector financiero.

Entre los esfuerzos realizados se encuentran la organización de la Exposición Financiera y Mipymes Solo Raya 2025, así como el Pico del Mes de la Inclusión Financiera Solo Raya.

Eko dijo que las actividades de Financial Expo y Puncak BIK Solo Raya 2025 se llevaron a cabo en el Centro de Turismo Deportivo Pringgondani, Wonogiri, Java Central, del 24 al 26 de octubre de 2025, en las que participaron ocho jugadores de PUJK Solo Raya y seis MIPYMES de Wonogiri.

Durante la exposición, esta actividad logró registrar 3.750 visitantes con 369 transacciones, cinco realizaciones de distribución de crédito/financiación por valor de 301,49 millones de IDR, así como 361 compromisos de apertura de cuentas y otros productos financieros.

Además, se registraron 278 consultas y solicitudes de información por parte del público que mostró un fuerte interés en los servicios financieros formales.

Durante las actividades de Financial Expo y UMKM Puncak BIK Solo Raya 2025, OJK Solo también entregó premios a las partes interesadas en Solo Raya que contribuyeron a aumentar la educación y la inclusión financieras.