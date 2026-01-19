Las pérdidas potenciales debido a las inundaciones en algunas aldeas Kudus se estiman en 533 mil millones de IDR.

Kudus (ANTARA) – El gobierno de Kudus Regency, Java Central, estima que las pérdidas potenciales por las inundaciones que afectaron a varias aldeas la semana pasada ascienden a aproximadamente 533 mil millones de IDR, incluidos daños a la infraestructura de los gobiernos distrital, provincial y central.

«Del total de pérdidas potenciales, aproximadamente 389 mil millones de rupias representan pérdidas sufridas por el gobierno de Kudus Regency», dijo el lunes el regente de Kudus Sam’ani Intakoris en Kudus.

Explicó que los daños incluyeron infraestructura vial, edificios escolares, centros de salud, represas, ríos y otras instalaciones públicas.

Además, las inundaciones tuvieron consecuencias para las casas y los arrozales de los residentes.

Como seguimiento, el gobierno de Kudus Regency propondrá brindar asistencia a la Agencia Nacional de Gestión de Desastres (BNPB), por lo que recomienda al Ministerio de Obras Públicas y Vivienda (PUPR) obtener una asignación presupuestaria para reparaciones.

«Esperemos que todo pueda solucionarse de inmediato», afirmó.

Dijo que la asignación inesperada de Rp. 7.500 millones no se habían utilizado, pero posteriormente se prepararía el Diseño de Ingeniería Detallada (DED) como una de las condiciones para presentar la ayuda al gobierno central.

Para el control de inundaciones, dijo, se activaron varias bombas y compuertas.

Según los controles sobre el terreno, algunas esclusas se han abierto y la bomba está funcionando para acelerar la retirada de la inundación.

«También planeamos coordinarnos con el Centro de Cuenca del Río (BBWS) para desplegar bombas adicionales. Actualmente, la máquina de bombeo todavía está funcionando continuamente. También estamos tratando de comunicarnos con el centro de la cuenca del río para desplegar bombas adicionales para que las inundaciones disminuyan más rápido», dijo.

Las condiciones actuales de inundación, dijo, son que la mayoría de las áreas están comenzando a retroceder con una caída en los niveles de agua de aproximadamente 8 pulgadas.

Sin embargo, todavía hay charcos en varios lugares porque el flujo de agua que debería ir al área de Juwana en realidad va al área de Tanggulangin.

En cuanto a la difícil situación de los refugiados, algunos residentes todavía se encuentran en campos de refugiados, aunque otros han regresado a sus hogares para realizar tareas de limpieza.

El gobierno de Kudus Regency garantiza la disponibilidad de logística para los residentes afectados.

«Esperamos que si hay una escasez de necesidades, esto se pueda comunicar inmediatamente. Intentaremos satisfacer las necesidades de los residentes afectados», dijo.

En cuanto a los intentos de modificación del clima, admitió que no podía confirmar los resultados porque el BMKG, el BNPB y el gobierno provincial lo sabían con seguridad.

Sin embargo, actualmente se dan circunstancias distintas a las de los últimos tiempos.

Espera que la intensidad de las lluvias disminuya pronto.

Según datos de BPBD Kudus, las lluvias de moderadas a intensas caídas desde el viernes (1 de septiembre) provocaron inundaciones en 38 aldeas en siete subdistritos. El número de refugiados asciende a 2.211 personas, repartidas en 14 campos de refugiados.

Se registraron deslizamientos de tierra en 135 lugares de 14 aldeas en tres subdistritos, lo que provocó una muerte y 34 casas afectadas.

